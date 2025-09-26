Россия нанесла серии авиаударов по Херсону: по городу прилетело около полутора десятков авиабомб (обновлено)

Утром 26 сентября российские войска нанесли серии авиаударов по Херсону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, истребители Су-34 один за другим выходили на пусковые рубежи. В небе было зафиксировано семь вражеских самолетов.

Он отметил, что в городе были слышны мощные взрывы. Под ударом оказался Центральный район города.

В 6:33 Прокудин сообщил об отсутствии угрозы авиаударов.

Впоследствии начальник ОВА отметил, что в течение часа по Херсону "прилетело" около полутора десятков авиабомб.

В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.

