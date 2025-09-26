РУС
Россия нанесла серии авиаударов по Херсону: по городу прилетело около полутора десятков авиабомб (обновлено)

Рашисты атаковали Днепровский район Херсона БПЛА

Утром 26 сентября российские войска нанесли серии авиаударов по Херсону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, истребители Су-34 один за другим выходили на пусковые рубежи. В небе было зафиксировано семь вражеских самолетов.

Он отметил, что в городе были слышны мощные взрывы. Под ударом оказался Центральный район города.

В 6:33 Прокудин сообщил об отсутствии угрозы авиаударов.

Впоследствии начальник ОВА отметил, что в течение часа по Херсону "прилетело" около полутора десятков авиабомб.

В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.

обстрел (29700) Херсон (3086) Херсонская область (5248) Херсонский район (605)
Поляків туди, "ексгуматорів"! Вони ж хочуть розширить пошуки могил розстріляних більшовиками, поляків, на Херсон і Харків... І поселить в кращому готелі міста...І хай шукають "кістки предків"... А років через 10, як війна закінчиться, приїдуть їх діти - "ексгумувать" тіла батьків...
26.09.2025 07:50 Ответить
!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!
26.09.2025 08:19 Ответить
Не зрозумів - до чого тут поляки?

Мабуть дядько себе почуває себе погано, бо не виспався ....

Так само можна сказати - нехай Вечірній Квартал переїжджає до Херсона та веселить залишки населення, яке в 2019 році запхало в крісло Президента їх фронтмена .
26.09.2025 09:09 Ответить
Читай тут, може порозумнішаєш:

Польща просила Україну про проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Харкові та Херсоні, а не лише на Волині Джерело: https://censor.net/ua/n3576202
26.09.2025 09:25 Ответить
Мовчан! Якщо ти не "в курсі" - не ганьбися! Цензор, на днях, розмістив інформацію стосовно того, що поляки заявили про бажання поширить ексгумаційні роботи, стосовно могил загиблих на території колишнього СРСР, на Харків та Херсон... А це "возюкання" з "ексгумаціями", використовується шовіністичними колами Польщі, для розпалювання міжнаціональної ворожнечі та негативного ставлення до українців, у Польщі. Крім того, більшість поляків так і не розуміють, що ВІЙНА - у них "на порозі", і лише українці їх, поки що, захищають!... У Хайнлайна, в його творі "Громадянин Галактики", є вислів головного героя, яким він охарактеризував думки багатьох людей Землі, стосовно рабовласництва: "Досить буде одного удару бича, щоб прочистить їх запліснявілі мізки!...".
Замість того, щоб готувать суспільство до війни, та зміцнювать міждержавні зв"язки з сусідами, поляки продовжують тягать "гроби поваплені", та колупаться в минулому!...
Тепер тобі зрозумілий мій перший допис?
26.09.2025 09:27 Ответить
"Брати" стукаються в гості. Щоб ви поздихали всі на цьому білому світі і відразу повітря стане чистішим і життя безпечним.
26.09.2025 08:31 Ответить
Чекаємо на виліт наших десятків "Фламінго" на військові заводи Цапії, які випускають ці КАБи. Невідомо тільки - спочатку полетять потужні ракети Боневтіка, а потім він повідомить, чи спочатку він повідомить, а потім вони полетять. Думаю, що все ице відбудеться сьогодні.
26.09.2025 08:34 Ответить
"Фламінги" виробляють по одній кожного дня і вже мали виготовити десятки штук.
Запитання: І де ракети, Зін?
26.09.2025 09:29 Ответить
 
 