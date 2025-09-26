Россия нанесла серии авиаударов по Херсону: по городу прилетело около полутора десятков авиабомб (обновлено)
Утром 26 сентября российские войска нанесли серии авиаударов по Херсону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, истребители Су-34 один за другим выходили на пусковые рубежи. В небе было зафиксировано семь вражеских самолетов.
Он отметил, что в городе были слышны мощные взрывы. Под ударом оказался Центральный район города.
В 6:33 Прокудин сообщил об отсутствии угрозы авиаударов.
Впоследствии начальник ОВА отметил, что в течение часа по Херсону "прилетело" около полутора десятков авиабомб.
В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.
Мабуть дядько себе почуває себе погано, бо не виспався ....
Так само можна сказати - нехай Вечірній Квартал переїжджає до Херсона та веселить залишки населення, яке в 2019 році запхало в крісло Президента їх фронтмена .
Польща просила Україну про проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Харкові та Херсоні, а не лише на Волині Джерело: https://censor.net/ua/n3576202
Замість того, щоб готувать суспільство до війни, та зміцнювать міждержавні зв"язки з сусідами, поляки продовжують тягать "гроби поваплені", та колупаться в минулому!...
Тепер тобі зрозумілий мій перший допис?
Запитання: І де ракети, Зін?