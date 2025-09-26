Росія завдала серії авіаударів по Херсону

Зранку 26 вересня російські війська завдали серії авіаударів по Херсону.

про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, винищувачі Су-34 один за одним виходили на пускові рубежі. У небі було зафіксовано сім ворожих літаків.

Він зазначив, що у місті лунали потужні вибухи. Під ударом опинився Центральний район міста.

О 6:33 Прокудін повідомив про відсутність загрози авіаударів.

