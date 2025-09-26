УКР
Росія завдала серії авіаударів по Херсону

Рашисти атакували Дніпровський район Херсону БпЛА

Зранку 26 вересня російські війська завдали серії авіаударів по Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, винищувачі Су-34 один за одним виходили на пускові рубежі. У небі було зафіксовано сім ворожих літаків.

Він зазначив,  що у місті лунали потужні вибухи. Під ударом опинився Центральний район міста.

О 6:33 Прокудін повідомив про відсутність загрози авіаударів.

