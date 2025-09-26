Вертолеты ВСУ сбивают до 40% вражеских дронов, - Сырский

Украина наращивает парк боевых вертолетов, которые эффективно применяют для борьбы с вражескими дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что в зависимости от погодных условий и участка фронта, вертолеты иногда сбивают до 40% вражеских беспилотников. Из-за этого направление интенсифицируют: вертолеты планируют оснащать специальными системами наблюдения - тепловизорами, инфракрасными и другими датчиками для работы днем и ночью в разную погоду.

"Поэтому мы это направление также масштабируем. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника - днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах", - рассказал Сырский.

Кроме вертолетов, отрабатывают применение легкомоторной авиации с пулеметными установками и рассматривают приобретение специализированных легкомоторных самолетов для борьбы с дронами. Параллельно усиливают средства электронной борьбы - задачей является обеспечить трех-, четырехкратное перекрытие объектов РЭБ и расширить радиолокационное поле путем интеграции всех имеющихся средств в единую систему.

Сырский также рассказал о системах автоматизированного управления и создании рубежей перехвата: дроны начинают перехватывать уже на первом рубеже - как только они пересекают линию боевого соприкосновения.

