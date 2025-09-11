3 004 6
Украинский экипаж Ми-8 ликвидировал российско-иранский "Шахед". ВИДЕО
Экипаж украинского вертолета Ми-8 успешно уничтожил российско-иранский дрон-камикадзе "Шахед-136" во время боевого вылета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве, после чего вертолет начал преследование. Пилоты совершили маневры для приближения к цели и открыли огонь из бортового пулемета. После попадания "Шахед" вспыхнул в воздухе и начал падать.
Видео момента ликвидации российско-иранского дрона-камикадзе обнародовано в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Достатньо добре продірявити крила-баки з пальним або пошкодити двигун з пропелером у хвості.