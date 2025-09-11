Украинский экипаж Ми-8 ликвидировал российско-иранский "Шахед". ВИДЕО

Экипаж украинского вертолета Ми-8 успешно уничтожил российско-иранский дрон-камикадзе "Шахед-136" во время боевого вылета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве, после чего вертолет начал преследование. Пилоты совершили маневры для приближения к цели и открыли огонь из бортового пулемета. После попадания "Шахед" вспыхнул в воздухе и начал падать.

Видео момента ликвидации российско-иранского дрона-камикадзе обнародовано в соцсетях.

