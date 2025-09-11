РУС
Украинский экипаж Ми-8 ликвидировал российско-иранский "Шахед". ВИДЕО

Экипаж украинского вертолета Ми-8 успешно уничтожил российско-иранский дрон-камикадзе "Шахед-136" во время боевого вылета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник был обнаружен в воздушном пространстве, после чего вертолет начал преследование. Пилоты совершили маневры для приближения к цели и открыли огонь из бортового пулемета. После попадания "Шахед" вспыхнул в воздухе и начал падать.

Видео момента ликвидации российско-иранского дрона-камикадзе обнародовано в соцсетях.

ликвидация (4047) дроны (4607) вертолёт (1117) Шахед (1479)
Бережи Боже наше українське Військо🙏🙏🙏
11.09.2025 13:07 Ответить
Так, а де знищення?
11.09.2025 13:12 Ответить
Він летів і горів - попав кулеметник, з блістера вантажно-пасажирського відсіку, на перших секундах відео... А якщо "шахєд" загорівся - то далеко не долетить. На такому полум"ї згоряє набагато більше бензину, ніж у самому двигуні...
11.09.2025 13:20 Ответить
Молодець, "бортач"! Недарма "хліб льотний їсть", і його льотчики, з собою катають... "Наблотикався" з кулеметом, управляться...
11.09.2025 13:16 Ответить
Тут головне з кулемета не попасти в бойову частину, щоби не здетонував боєзаряд. Бо радіус розльоту уламків набагато більший за дистанцію до гвинтокрила.
Достатньо добре продірявити крила-баки з пальним або пошкодити двигун з пропелером у хвості.
11.09.2025 13:37 Ответить
тут от в чому біда. у нас плотность сіл 2,5-5 км один від одного. і якщо збивати шахед при виліті з села то при швидкості 200км/час до слідуючого села він долітає за 1,5-3 хвилини. То є шахед вилетів з населенного пункту і у тебе 1-2 хвилини щоб його безпечно збити. А от такий варіант дуже небезпечний ніхто не скаже точно чи упаде він комусь на голову.
11.09.2025 14:04 Ответить
 
 