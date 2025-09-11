1 593 5
Український екіпаж Мі-8 ліквідував російсько-іранський "Шахед". ВIДЕО
Екіпаж українського гелікоптера Мі-8 успішно знищив російсько-іранський дрон-камікадзе "Шахед-136" під час бойового вильоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник був виявлений у повітряному просторі, після чого гелікоптер розпочав переслідування. Пілоти здійснили маневри для наближення до цілі та відкрили вогонь з бортового кулемета. Після влучання "Шахед" спалахнув у повітрі та почав падати.
Відео моменту ліквідації російсько-іранського дрона-камікадзе оприлюднене у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Достатньо добре продірявити крила-баки з пальним або пошкодити двигун з пропелером у хвості.