Український екіпаж Мі-8 ліквідував російсько-іранський "Шахед". ВIДЕО

Екіпаж українського гелікоптера Мі-8 успішно знищив російсько-іранський дрон-камікадзе "Шахед-136" під час бойового вильоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник був виявлений у повітряному просторі, після чого гелікоптер розпочав переслідування. Пілоти здійснили маневри для наближення до цілі та відкрили вогонь з бортового кулемета. Після влучання "Шахед" спалахнув у повітрі та почав падати.

Відео моменту ліквідації російсько-іранського дрона-камікадзе оприлюднене у соцмережах.

Бережи Боже наше українське Військо🙏🙏🙏
11.09.2025 13:07 Відповісти
Так, а де знищення?
11.09.2025 13:12 Відповісти
Він летів і горів - попав кулеметник, з блістера вантажно-пасажирського відсіку, на перших секундах відео... А якщо "шахєд" загорівся - то далеко не долетить. На такому полум"ї згоряє набагато більше бензину, ніж у самому двигуні...
11.09.2025 13:20 Відповісти
Молодець, "бортач"! Недарма "хліб льотний їсть", і його льотчики, з собою катають... "Наблотикався" з кулеметом, управляться...
11.09.2025 13:16 Відповісти
Тут головне з кулемета не попасти в бойову частину, щоби не здетонував боєзаряд. Бо радіус розльоту уламків набагато більший за дистанцію до гвинтокрила.
Достатньо добре продірявити крила-баки з пальним або пошкодити двигун з пропелером у хвості.
11.09.2025 13:37 Відповісти
 
 