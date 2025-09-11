Український екіпаж Мі-8 ліквідував російсько-іранський "Шахед". ВIДЕО

Екіпаж українського гелікоптера Мі-8 успішно знищив російсько-іранський дрон-камікадзе "Шахед-136" під час бойового вильоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник був виявлений у повітряному просторі, після чого гелікоптер розпочав переслідування. Пілоти здійснили маневри для наближення до цілі та відкрили вогонь з бортового кулемета. Після влучання "Шахед" спалахнув у повітрі та почав падати.

Відео моменту ліквідації російсько-іранського дрона-камікадзе оприлюднене у соцмережах.

