Збиття дронів над Україною
864 7

Гелікоптери ЗСУ збивають до 40% ворожих дронів, - Сирський

Гелікоптери збивають дрони

Україна нарощує парк бойових гелікоптерів, які ефективно застосовують для боротьби з ворожими дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив,  що залежно від погодних умов і ділянки фронту, гелікоптери іноді збивають до 40% ворожих безпілотників. Через це напрямок інтенсифікують: вертольоти планують оснащувати спеціальними системами спостереження - тепловізорами, інфрачервоними та іншими датчиками для роботи вдень і вночі в різну погоду.

"Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", – розповів Сирський.

Окрім гелікоптерів, відпрацьовують застосування легкомоторної авіації з кулеметними установками та розглядають придбання спеціалізованих легкомоторних літаків для боротьби з дронами. Паралельно посилюють засоби електронної боротьби — завданням є забезпечити три-, чотириразове перекриття об’єктів РЕБ і розширити радіолокаційне поле шляхом інтеграції всіх наявних засобів у єдину систему.

Сирський також розповів про системи автоматизованого управління та створення рубежів перехоплення: дрони починають перехоплювати вже на першому рубежі - щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення.

Сирський Олександр (750) вертоліт (896)
Це важливий результат. Мабуть доцільно подбати про захист наших гелікоптерів від атак зграй ворожих дронів-камікадзе, спеціально призначених для полювання на гвинтокрили та легкомоторну авіацію. Захиститися від синхронізованої атаки зграї дронів одночасно з багатьох напрямків - нетривіальна задача.
26.09.2025 13:17 Відповісти
Привiт, чатгпт
26.09.2025 13:37 Відповісти
26.09.2025 13:43 Відповісти
Про гвинтокрили і маленькі літаки з пілотами та кулеметниками тут, на сайті Цензор, говорили ще на початку дронової війни. Це потрібно три роки щоб у державних діячів з великими генеральськими погонами дозріло рішення про яке говорили сержанти та лейтенанти запасу.
26.09.2025 13:19 Відповісти
Дрон який нестиме менші дрони-перехоплювачі буде дешевше коштувати чим вертоліт з екіпажам.
26.09.2025 13:19 Відповісти
у тепловізійному й інфрачервоному режимах

А яка різниця між першим і другим?
26.09.2025 13:26 Відповісти
булоб чим збивати всі ********** в золотых унітази зеленої шобли
