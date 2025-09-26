Гелікоптери ЗСУ збивають до 40% ворожих дронів, - Сирський

Україна нарощує парк бойових гелікоптерів, які ефективно застосовують для боротьби з ворожими дронами.

Він зазначив, що залежно від погодних умов і ділянки фронту, гелікоптери іноді збивають до 40% ворожих безпілотників. Через це напрямок інтенсифікують: вертольоти планують оснащувати спеціальними системами спостереження - тепловізорами, інфрачервоними та іншими датчиками для роботи вдень і вночі в різну погоду.

"Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", – розповів Сирський.

Окрім гелікоптерів, відпрацьовують застосування легкомоторної авіації з кулеметними установками та розглядають придбання спеціалізованих легкомоторних літаків для боротьби з дронами. Паралельно посилюють засоби електронної боротьби — завданням є забезпечити три-, чотириразове перекриття об’єктів РЕБ і розширити радіолокаційне поле шляхом інтеграції всіх наявних засобів у єдину систему.

Сирський також розповів про системи автоматизованого управління та створення рубежів перехоплення: дрони починають перехоплювати вже на першому рубежі - щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення.

