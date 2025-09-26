Россия атакует энергетические объекты Черниговщины: есть попадания

Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины.

Об этом информирует начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Уже зафиксированы попадания в несколько ключевых объектов инфраструктуры, что может повлиять на стабильность энергоснабжения в регионе.

