1 098 0
Россия атакует энергетические объекты Черниговщины: есть попадания
Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины.
Об этом информирует начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Уже зафиксированы попадания в несколько ключевых объектов инфраструктуры, что может повлиять на стабильность энергоснабжения в регионе.
