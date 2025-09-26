УКР
Росія атакує енергетичні об’єкти Чернігівщини: є влучання

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини.

Про це інформує начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Вже зафіксовані влучання в кілька ключових обʼєктів інфраструктури, що може вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.

обстріл (31050) Чернігівська область (1058)
