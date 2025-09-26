Росія атакує енергетичні об’єкти Чернігівщини: є влучання
Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини.
Про це інформує начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Вже зафіксовані влучання в кілька ключових обʼєктів інфраструктури, що може вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.
