Росія атакує енергетичні об’єкти Чернігівщини: є влучання

Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини.

Про це інформує начальник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Вже зафіксовані влучання в кілька ключових обʼєктів інфраструктури, що може вплинути на стабільність енергопостачання в регіоні.

