Тела трех десятков оккупантов, уничтоженных нацгвардейцами батальона "Донбасс" в Часовом Яре

Нацгвардейцы из батальона "Донбасс" уничтожили в Часовом Яре несколько штурмовых групп общей численностью около 30 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных россиян.

"Сразу 30 трупов российских штурмовиков в Часовом Яре - батальон Нацгвардии "Донбасс" уничтожил несколько штурмовых групп на узком участке", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

