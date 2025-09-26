РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
3 251 9

Тела трех десятков оккупантов, уничтоженных нацгвардейцами батальона "Донбасс" в Часовом Яре

Нацгвардейцы из батальона "Донбасс" уничтожили в Часовом Яре несколько штурмовых групп общей численностью около 30 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных россиян.

"Сразу 30 трупов российских штурмовиков в Часовом Яре - батальон Нацгвардии "Донбасс" уничтожил несколько штурмовых групп на узком участке", - отмечается в комментарии к видео.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО 18+

Автор: 

Донецкая область (10854) Национальная гвардия (2234) Часов Яр (400) Бахмутский район (625)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота...
показать весь комментарий
26.09.2025 14:53 Ответить
Я не зрозумів: А де "мальчік в трусіках"? Або без.....
показать весь комментарий
26.09.2025 14:53 Ответить
******** тренд кацапії "мальчик без ноги"

.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:06 Ответить
!!!...
показать весь комментарий
26.09.2025 14:53 Ответить
Нацгвардія! Честь!
показать весь комментарий
26.09.2025 14:58 Ответить
ДОНБАС - НАШ!
показать весь комментарий
26.09.2025 15:21 Ответить
Видовище малоестетичне, але морально вірне! Заслужили!
показать весь комментарий
26.09.2025 15:24 Ответить
Подохшие российские нацисты - что может быть лучше. Прекрасное оптимистичное видео. Авторам сего шедевра спасибо огромное.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:46 Ответить
Заработали деньжат полудурки...
показать весь комментарий
26.09.2025 15:48 Ответить
 
 