Тела трех десятков оккупантов, уничтоженных нацгвардейцами батальона "Донбасс" в Часовом Яре
Нацгвардейцы из батальона "Донбасс" уничтожили в Часовом Яре несколько штурмовых групп общей численностью около 30 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных россиян.
"Сразу 30 трупов российских штурмовиков в Часовом Яре - батальон Нацгвардии "Донбасс" уничтожил несколько штурмовых групп на узком участке", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.