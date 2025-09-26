Тіла трьох десятків окупантів, знищених нацгвардійцями батальйону "Донбас" у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+

Нацгвардійці із батальйону "Донбас" знищили у Часовому Ярі кілька штурмових груп загальною чисельністю близько 30 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих росіян.

"Одразу 30 трупів російських штурмовиків у Часовому Ярі - батальйон Нацгвардіі "Донбас" знищив кілька штурмових груп на вузькій ділянці", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

