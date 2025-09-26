УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5931 відвідувач онлайн
Новини Знищення російських окупантів
7 550 12

Тіла трьох десятків окупантів, знищених нацгвардійцями батальйону "Донбас" у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+

Нацгвардійці із батальйону "Донбас" знищили у Часовому Ярі кілька штурмових груп загальною чисельністю близько 30 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих росіян.

"Одразу 30 трупів російських штурмовиків у Часовому Ярі - батальйон Нацгвардіі "Донбас" знищив кілька штурмових груп на вузькій ділянці", - зазначається у коментарі до відео.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої штурмової групи із шести окупантів у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+

Автор: 

Донецька область (9677) Національна гвардія (1650) Часів Яр (404) Бахмутський район (631)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Гарна робота...
показати весь коментар
26.09.2025 14:53 Відповісти
+9
Нацгвардія! Честь!
показати весь коментар
26.09.2025 14:58 Відповісти
+6
Видовище малоестетичне, але морально вірне! Заслужили!
показати весь коментар
26.09.2025 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота...
показати весь коментар
26.09.2025 14:53 Відповісти
Я не зрозумів: А де "мальчік в трусіках"? Або без.....
показати весь коментар
26.09.2025 14:53 Відповісти
******** тренд кацапії "мальчик без ноги"

.
показати весь коментар
26.09.2025 15:06 Відповісти
!!!...
показати весь коментар
26.09.2025 14:53 Відповісти
Нацгвардія! Честь!
показати весь коментар
26.09.2025 14:58 Відповісти
ДОНБАС - НАШ!
показати весь коментар
26.09.2025 15:21 Відповісти
Видовище малоестетичне, але морально вірне! Заслужили!
показати весь коментар
26.09.2025 15:24 Відповісти
Подохшие российские нацисты - что может быть лучше. Прекрасное оптимистичное видео. Авторам сего шедевра спасибо огромное.
показати весь коментар
26.09.2025 15:46 Відповісти
Заработали деньжат полудурки...
показати весь коментар
26.09.2025 15:48 Відповісти
зашибись !!! так держать !!!
показати весь коментар
26.09.2025 16:28 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
26.09.2025 17:36 Відповісти
Реально зомбаки.
показати весь коментар
26.09.2025 18:12 Відповісти
 
 