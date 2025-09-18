2 043 3
Знищення ворожої штурмової групи із шести окупантів у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+
Оператори дронів із 24-ї ОМБр імені короля Данила ліквідквали групу російських штурмовиків із шести окупатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Ліквідація групи з 6 штурмовиків країни гівна і водки операторами БПЛА 24 ОМБр в населеному пункті Часів Яр", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Зайда
ALEX SUROVV #593022
Николай Водяной #461390
