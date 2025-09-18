УКР
Знищення ворожої штурмової групи із шести окупантів у Часовому Ярі. ВIДЕО 18+

Оператори дронів із 24-ї ОМБр імені короля Данила ліквідквали групу російських штурмовиків із шести окупатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ліквідація групи з 6 штурмовиків країни гівна і водки операторами БПЛА 24 ОМБр в населеному пункті Часів Яр", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог проводить ротацію біля Часового Яру і перекидає війська з Херсонщини, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

Донецька область (9615) 24 ОМБр імені короля Данила (270) дрони (5598) Часів Яр (402) Бахмутський район (624)
Коментувати
Дякую. Піднімає настрій. Дохлі кацапи це радість.
18.09.2025 10:36 Відповісти
Можете перестати писати Відео 18+. Під відео де знищують орків я зазвичай обідаю. А от де рашисти вбивали коней дійсно неможливо було дивитись
18.09.2025 10:46 Відповісти
дуже добре...
18.09.2025 10:46 Відповісти
 
 