РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
2 689 3

Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов в Часовом Яре

Операторы дронов из 24-й ОМБр имени короля Даниила ликвидировали группу российских штурмовиков из шести оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Ликвидация группы из 6 штурмовиков страны говна и водки операторами БПЛА 24 ОМБр в населенном пункте Часов Яр", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте: Враг проводит ротацию возле Часова Яра и перебрасывает войска с Херсонщины, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

Донецкая область (10792) 24 омб имени князя Данила Галицкого (269) дроны (4701) Часов Яр (399) Бахмутский район (619)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую. Піднімає настрій. Дохлі кацапи це радість.
показать весь комментарий
18.09.2025 10:36 Ответить
Можете перестати писати Відео 18+. Під відео де знищують орків я зазвичай обідаю. А от де рашисти вбивали коней дійсно неможливо було дивитись
показать весь комментарий
18.09.2025 10:46 Ответить
дуже добре...
показать весь комментарий
18.09.2025 10:46 Ответить
 
 