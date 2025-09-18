2 689 3
Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов в Часовом Яре
Операторы дронов из 24-й ОМБр имени короля Даниила ликвидировали группу российских штурмовиков из шести оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Ликвидация группы из 6 штурмовиков страны говна и водки операторами БПЛА 24 ОМБр в населенном пункте Часов Яр", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
