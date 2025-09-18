Уничтожение вражеской штурмовой группы из шести оккупантов в Часовом Яре

Операторы дронов из 24-й ОМБр имени короля Даниила ликвидировали группу российских штурмовиков из шести оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Ликвидация группы из 6 штурмовиков страны говна и водки операторами БПЛА 24 ОМБр в населенном пункте Часов Яр", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте: Враг проводит ротацию возле Часова Яра и перебрасывает войска с Херсонщины, - ОТГ "Луганск"