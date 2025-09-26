РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
1 667 11

Премьер Бельгии де Вевер о предложении "репарационного кредита" Украине: Забрать деньги Путина и оставить риски? Этого не будет

Де Вевер о репарационном кредите Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал предложение Европейской комиссии использовать замороженные активы российского центрального банка для финансирования "репарационного кредита" Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, его заявление ставит под сомнение планы Еврокомиссии по более широкому использованию денежных средств, связанных с замороженными активами РФ, для поддержки бюджетных потребностей Киева и восстановления страны.

Так, большинство активов хранятся в Euroclear, брюссельском клиринговом центре, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах ЕС.

"Забрать деньги Путина и оставить риски (Бельгии)? Этого не будет, хочу четко сказать", - заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН.

Он отметил, что если страны увидят, что деньги центральных банков могут исчезнуть, как только европейские политики посчитают это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны.

Также читайте: Канцлер Германии поддержал новый план Еврокомиссии на 140 миллиардов евро для Украины (обновлено)

Его комментарии прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал план Еврокомиссии в колонке, опубликованной в Financial Times в четверг.

"Я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабах, которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет", - написал Мерц.

В связи с этим де Вевер призвал других лидеров ЕС "говорить и нарабатывать решения, а не просто ежедневно делиться мнениями".

"Меня это довольно раздражает", - добавил он.

Позже премьер-министр Бельгии уточнил, что его страна не отвергает план Еврокомиссии категорически, но хочет увидеть гораздо больше деталей, прежде чем потенциально согласиться.

Читайте также: Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы для кредита Украине на €140 млрд, - Politico

"Мы всегда рассматриваем предложения Комиссии конструктивно и внимательно", - отметил он.

В свою очередь представитель Еврокомиссии в ответ сказал, что они не комментируют комментарии, но активно работают над подготовкой предложения.

Дипломаты ЕС обсудят план Комиссии на встрече в Брюсселе позже в пятницу.

Напомним, ранее Европейская комиссия представила государствам-членам ЕС идею использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом €140 миллиардов.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале

Автор: 

Бельгия (421) замороженные активы (336) де Вевер Барт (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все щас его будут проклинать как Орбана и фицо
показать весь комментарий
26.09.2025 15:08 Ответить
І що, незаслужено?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:12 Ответить
Я б теж Їрмаку грошей не дав би
показать весь комментарий
26.09.2025 15:10 Ответить
3.14дарас - він і в Бельгії і в Африці 3.14дарас....
показать весь комментарий
26.09.2025 15:11 Ответить
зникнуть брудні гроші з Європи - вона очиститься.

рашка забрала найлорожчу власність в сотен тисяч українців -
їх життя !!!!

відібрати гроші у клірінгових брюсельців через міжнародний суд !

.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:12 Ответить
Мабуть Видсмоктав у **** останне
показать весь комментарий
26.09.2025 15:17 Ответить
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер це звичайний рядовий ліберастичний куколд. Дивуватись його словам нічого.
***** з своєю орківською ордою насрав і сере на Міжнародне право у всіх його галузях і галузках, а бельгійські єврокуколди щось там мекають про "священне право" власності Кацапії.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:19 Ответить
Бельгія - гаманець фашистів та терористів? Така собі репутація.
показать весь комментарий
26.09.2025 15:29 Ответить
..цей прорашистський холуй з Бельгії фейсом ****** на таких самих словако- угорських холуїв....Мабуть гебня куйла , "служивих" для себе, по фейсу відбирає????
показать весь комментарий
26.09.2025 15:47 Ответить
Это. Левый Идиот может только в сторону Израиля тявкать!А против Раши сцыт!
показать весь комментарий
26.09.2025 16:02 Ответить
Про які ризики він говорить? Відповідальність бере вся Єврокомісія, а не одна Бельгія. А от якраз ризик, що Бельгія одноосібно закликає зберігати гроші диктаторів і країн-агресорів в себе. Це таке заохочення фінансових інвестицій від прибутку за вбивства, крадіжки, пограбування, мародерство і корупцію? "Гарна" репутація. Чувак так каже, наче серед ясного білого дня з нічого зібрались чиновники ЄК і кажуть: "а давайте відіжмемо чиїсь бабки у нас на зберіганні?". ЄК має надвагомі підстави так зробити. Хоча б з тієї логіки, що підтримка України цими фінансами, є інвестиція в безпеку Європи і Бельгії зокрема. Але пан живе трохи далі від кордонів з російською **********, до нього ще літаки і дрони не залітали, і аеропорти не закривали. До речі, як ці активи уживаються з FATF (відмивання грошей), членом якої є Бельгія? Чи "ета другоє"?
показать весь комментарий
26.09.2025 16:03 Ответить
 
 