Премьер Бельгии де Вевер о предложении "репарационного кредита" Украине: Забрать деньги Путина и оставить риски? Этого не будет

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал предложение Европейской комиссии использовать замороженные активы российского центрального банка для финансирования "репарационного кредита" Украине.

Как отмечается, его заявление ставит под сомнение планы Еврокомиссии по более широкому использованию денежных средств, связанных с замороженными активами РФ, для поддержки бюджетных потребностей Киева и восстановления страны.

Так, большинство активов хранятся в Euroclear, брюссельском клиринговом центре, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах ЕС.

"Забрать деньги Путина и оставить риски (Бельгии)? Этого не будет, хочу четко сказать", - заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН.

Он отметил, что если страны увидят, что деньги центральных банков могут исчезнуть, как только европейские политики посчитают это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны.

Его комментарии прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал план Еврокомиссии в колонке, опубликованной в Financial Times в четверг.

"Я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабах, которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет", - написал Мерц.

В связи с этим де Вевер призвал других лидеров ЕС "говорить и нарабатывать решения, а не просто ежедневно делиться мнениями".

"Меня это довольно раздражает", - добавил он.

Позже премьер-министр Бельгии уточнил, что его страна не отвергает план Еврокомиссии категорически, но хочет увидеть гораздо больше деталей, прежде чем потенциально согласиться.

"Мы всегда рассматриваем предложения Комиссии конструктивно и внимательно", - отметил он.

В свою очередь представитель Еврокомиссии в ответ сказал, что они не комментируют комментарии, но активно работают над подготовкой предложения.

Дипломаты ЕС обсудят план Комиссии на встрече в Брюсселе позже в пятницу.

Напомним, ранее Европейская комиссия представила государствам-членам ЕС идею использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом €140 миллиардов.

