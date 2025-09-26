Прем’єр Бельгії де Вевер про пропозицію "репараційного кредиту" Україні: Забрати гроші Путіна і залишити ризики? Цього не буде

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував пропозицію Європейської комісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.

Як зазначається, його заява ставить під сумнів плани Єврокомісії щодо ширшого використання грошових коштів, пов'язаних із замороженими активами РФ, для підтримки бюджетних потреб Києва та відновлення країни.

Так, більшість активів зберігаються в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

"Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії)? Цього не буде, хочу чітко сказати", – заявив де Вевер на полях Генасамблеї ООН.

Він зауважив, що якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони.

Його коментарі пролунали після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав план Єврокомісії в колонці, опублікованій у Financial Times у четвер.

"Я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабах, які забезпечать військову стійкість України на кілька років", – написав Мерц.

У зв’язку з цим де Вевер закликав інших лідерів ЄС "говорити й напрацьовувати рішення, а не просто щодня ділитися думками".

"Мене це доволі дратує", – додав він.

Пізніше прем'єр-міністр Бельгії уточнив, що його країна не відкидає план Єврокомісії категорично, але хоче побачити значно більше деталей, перш ніж потенційно погодитися.

"Ми завжди розглядаємо пропозиції Комісії конструктивно та уважно", – зазначив він.

Своєю чергою представник Єврокомісії у відповідь сказав, що вони не коментують коментарі, але активно працюють над підготовкою пропозиції.

Дипломати ЄС обговорять план Комісії на зустрічі в Брюсселі пізніше в п’ятницю.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія представила державам-членам ЄС ідею використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом €140 мільярдів.