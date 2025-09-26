УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8918 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ
2 326 11

Прем’єр Бельгії де Вевер про пропозицію "репараційного кредиту" Україні: Забрати гроші Путіна і залишити ризики? Цього не буде

Де Вевер про репараційний кредит Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував пропозицію Європейської комісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Як зазначається, його заява ставить під сумнів плани Єврокомісії щодо ширшого використання грошових коштів, пов'язаних із замороженими активами РФ, для підтримки бюджетних потреб Києва та відновлення країни.

Так, більшість активів зберігаються в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

"Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії)? Цього не буде, хочу чітко сказати", – заявив де Вевер на полях Генасамблеї ООН.

Він зауважив, що якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони.

Також читайте: Канцлер Німеччини підтримав новий план Єврокомісії на 140 мільярдів євро для України (оновлено)

Його коментарі пролунали після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав план Єврокомісії в колонці, опублікованій у Financial Times у четвер.

"Я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабах, які забезпечать військову стійкість України на кілька років", – написав Мерц.

У зв’язку з цим де Вевер закликав інших лідерів ЄС "говорити й напрацьовувати рішення, а не просто щодня ділитися думками".

"Мене це доволі дратує", – додав він.

Пізніше прем'єр-міністр Бельгії уточнив, що його країна не відкидає план Єврокомісії категорично, але хоче побачити значно більше деталей, перш ніж потенційно погодитися.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Ми завжди розглядаємо пропозиції Комісії конструктивно та уважно", – зазначив він.

Своєю чергою представник Єврокомісії у відповідь сказав, що вони не коментують коментарі, але активно працюють над підготовкою пропозиції.

Дипломати ЄС обговорять план Комісії на зустрічі в Брюсселі пізніше в п’ятницю.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія представила державам-членам ЄС ідею використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом €140 мільярдів.

Автор: 

Бельгія (439) заморожені активи (637) Де Вевер Барт (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Я б теж Їрмаку грошей не дав би
показати весь коментар
26.09.2025 15:10 Відповісти
+6
І що, незаслужено?
показати весь коментар
26.09.2025 15:12 Відповісти
+4
3.14дарас - він і в Бельгії і в Африці 3.14дарас....
показати весь коментар
26.09.2025 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну все щас его будут проклинать как Орбана и фицо
показати весь коментар
26.09.2025 15:08 Відповісти
І що, незаслужено?
показати весь коментар
26.09.2025 15:12 Відповісти
Я б теж Їрмаку грошей не дав би
показати весь коментар
26.09.2025 15:10 Відповісти
3.14дарас - він і в Бельгії і в Африці 3.14дарас....
показати весь коментар
26.09.2025 15:11 Відповісти
зникнуть брудні гроші з Європи - вона очиститься.

рашка забрала найлорожчу власність в сотен тисяч українців -
їх життя !!!!

відібрати гроші у клірінгових брюсельців через міжнародний суд !

.
показати весь коментар
26.09.2025 15:12 Відповісти
Мабуть Видсмоктав у **** останне
показати весь коментар
26.09.2025 15:17 Відповісти
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер це звичайний рядовий ліберастичний куколд. Дивуватись його словам нічого.
***** з своєю орківською ордою насрав і сере на Міжнародне право у всіх його галузях і галузках, а бельгійські єврокуколди щось там мекають про "священне право" власності Кацапії.
показати весь коментар
26.09.2025 15:19 Відповісти
Бельгія - гаманець фашистів та терористів? Така собі репутація.
показати весь коментар
26.09.2025 15:29 Відповісти
..цей прорашистський холуй з Бельгії фейсом ****** на таких самих словако- угорських холуїв....Мабуть гебня куйла , "служивих" для себе, по фейсу відбирає????
показати весь коментар
26.09.2025 15:47 Відповісти
Это. Левый Идиот может только в сторону Израиля тявкать!А против Раши сцыт!
показати весь коментар
26.09.2025 16:02 Відповісти
Про які ризики він говорить? Відповідальність бере вся Єврокомісія, а не одна Бельгія. А от якраз ризик, що Бельгія одноосібно закликає зберігати гроші диктаторів і країн-агресорів в себе. Це таке заохочення фінансових інвестицій від прибутку за вбивства, крадіжки, пограбування, мародерство і корупцію? "Гарна" репутація. Чувак так каже, наче серед ясного білого дня з нічого зібрались чиновники ЄК і кажуть: "а давайте відіжмемо чиїсь бабки у нас на зберіганні?". ЄК має надвагомі підстави так зробити. Хоча б з тієї логіки, що підтримка України цими фінансами, є інвестиція в безпеку Європи і Бельгії зокрема. Але пан живе трохи далі від кордонів з російською **********, до нього ще літаки і дрони не залітали, і аеропорти не закривали. До речі, як ці активи уживаються з FATF (відмивання грошей), членом якої є Бельгія? Чи "ета другоє"?
показати весь коментар
26.09.2025 16:03 Відповісти
 
 