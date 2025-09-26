На фронте зафиксировано 106 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 106 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Есмань, Зноб-Трубчевская Сумской области. Также громада Середины-Буды подверглась авиационным ударам неуправляемыми ракетами.

Шесть атак врага отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес семь авиаударов, сбросил 18 управляемых авиационных бомб, совершил 126 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки оккупантов в районах населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Колодези, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григорьевки и в направлении Дроновки. Наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны, пытаясь продвинуться вблизи Ямполя и в сторону Ступочек. Продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филия. Семь боевых столкновений еще продолжается.

Сегодня на Новопавловском направлении противник 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сичневое, Сосновка, Камышеваха и Калиновское. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка, еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

