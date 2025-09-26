Турция сокращает импорт российской нефти из-за санкций и давления Трампа, - Reuters

Поставки российской нефти в Турцию сократились. Причин несколько - конкуренция со стороны других марок, санкции и призывы президента США Дональда Трампа прекратить покупать российские энергоресурсы.

Отмечается, что в четверг, 25 сентября, после двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп заявил, что верит в готовность Анкары согласиться на его просьбу отказаться от российской нефти. Он также заявил, что может снять санкции США с Турции.

Однако, как отмечает Reuters, изменение позиции Турции не гарантировано, ведь за последние годы Эрдоган и диктатор РФ Владимир Путин выстроили тесные взаимоотношения.

По словам двух трейдеров и по данным LSEG, в сентябре импорт российской нефти в Турцию упал до самого низкого уровня с апреля.

Согласно данным LSEG, Турция является вторым по величине импортером российской морской нефти Urals после Индии. Она не присоединилась к западным санкциям против России, но соблюдает международные законы и ограничения.

Согласно данным LSEG, Турция купила 1,6 млн тонн нефти марки Urals в июне - больше всего с мая 2024 года.

Однако, согласно данным LSEG по состоянию на 26 сентября, импорт в этом месяце упадет примерно до 1,2 млн тонн.

Издание добавляет, что Турция сократила импорт российской нефти в начале 2025 года, поскольку нефтеперерабатывающий завод Tupras приостановил закупки после того, как цена на нефть Urals превысила установленный Западом лимит в $60 за баррель.

