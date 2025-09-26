Туреччина скорочує імпорт російської нафти через санкції і тиск Трампа, - Reuters

Постачання російської нафти до Туреччини скоротилося. Причин декілька - конкуренція з боку інших марок, санкції та заклики президента США Дональда Трампа припинити купувати російські енергоресурси.

Про це пише агентство Reuters

Зазначається, що у четвер, 25 вересня, після двогодинних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп заявив, що вірить у готовність Анкари погодитися на його прохання відмовитися від російської нафти. Він також заявив, що може зняти санкції США з Туреччини.

Однак, як зауважує Reuters, зміна позиції Туреччини не гарантована, адже за останні роки Ердоган і диктатор РФ Володимир Путін вибудували тісні взаємини.

За словами двох трейдерів і за даними LSEG, у вересні імпорт російської нафти до Туреччини впав до найнижчого рівня з квітня.

Згідно з даними LSEG, Туреччина є другим за величиною імпортером російської морської нафти Urals після Індії. Вона не приєдналася до західних санкцій проти Росії, але дотримується міжнародних законів і обмежень.

Згідно з даними LSEG, Туреччина купила 1,6 млн тонн нафти марки Urals у червні - найбільше з травня 2024 року.

Проте, згідно з даними LSEG станом на 26 вересня, імпорт цього місяця впаде приблизно до 1,2 млн тонн.

Видання додає, що Туреччина скоротила імпорт російської нафти на початку 2025 року, оскільки нафтопереробний завод Tupras призупинив закупівлі після того, як ціна на нафту Urals перевищила встановлений Заходом ліміт у $60 за барель.

