За сутки на фронте - 186 боевых столкновений. Самые горячие - на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны отбили десятки атак российских войск на Северо-Слобожанском, Лиманском, Краматорском и других направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4953 обстрела, в том числе, 135 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григорьевки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений - оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Сечневое, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригорьевка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 970 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 362 беспилотные летательные аппараты, 91 единицу автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

