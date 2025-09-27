За добу на фронті 186 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Минулої доби Сили оборони відбили десятки атак російських військ на Північно–Слобожанському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень – окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління ворога.

Втрати російських загарбників за минулу добу становлять 970 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 362 безпілотні літальні апарати, 91 одиницю автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

