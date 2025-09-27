Россия использует войну против Украины для испытаний новых методов, - глава Генштаба Латвии Пуданс

Война в Украине демонстрирует новые методы ведения современных боевых действий, сочетая классическую силу с кибератаками, дезинформацией и новейшими технологиями, такими как беспилотники и радиоэлектронная борьба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина" об этом во время заседания Военного комитета НАТО в Риге заявил начальник штаба обороны Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс.

"Сегодня Европа сталкивается с военными действиями, которые поражают саму суть нашей стабильности и самих принципов, на которых было основано НАТО. Война РФ против Украины стала испытательной площадкой для современной войны, где обычная сила сочетается с кибератаками, дезинформацией и новыми технологиями, такими как беспилотники и радиоэлектронная борьба. Но Украина не только защищает свой суверенитет, она защищает доверие к международному порядку. Для нас поддержка Украины является как моральным долгом, так и стратегической необходимостью. Российская агрессия выходит за пределы Украины", - отметил он.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

И добавил, что Россия сейчас стремится подорвать доверие к обществам и ослабить единство НАТО и ЕС. Для этого использует энергетический шантаж и экономическое принуждение. А также пытается изменить международные нормы в Европе, Африке и за ее пределами.

"Поэтому мы должны рассматривать Украину не как конечную цель этой агрессии, а как передовую борьбы, охватывающей регионы и сферы", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад может заставить Путина пересмотреть его планы против Украины, - Bloomberg