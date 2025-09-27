Росія використовує війну проти України для випробувань нових методів, - голова Генштабу Латвії Пуданс

Війна в Україні демонструє нові методи ведення сучасних бойових дій, поєднуючи класичну силу з кібератаками, дезінформацією та новітніми технологіями, такими як безпілотники і радіоелектронна боротьба.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна" про це під час засідання Військового комітету НАТО у Ризі заявив начальник штабу оборони Латвії, генерал-майор Каспарс Пуданс.

"Сьогодні Європа стикається з воєнними діями, які вражають саму суть нашої стабільності та самих принципів, на яких було засновано НАТО. Війна РФ проти України стала випробувальним майданчиком для сучасної війни, де звичайна сила поєднується з кібератаками, дезінформацією та новими технологіями, такими як безпілотники та радіоелектронна боротьба. Але Україна не лише захищає свій суверенітет, вона захищає довіру до міжнародного порядку. Для нас підтримка України є як моральним обов'язком, так і стратегічною необхідністю. Російська агресія виходить за межі України", - зазначив він.

Та додав, що Росія наразі надається підірвати довіру до суспільств та послабити єдність НАТО і ЄС. Для цього використовує енергетичний шантаж та економічний примус. А також пробує змінити міжнародні норми в Європі, Африці та за її межами.

"Тому ми повинні розглядати Україну не як кінцеву ціль цієї агресії, а як передову боротьби, яка охоплює регіони та сфери", - підкреслив він.

