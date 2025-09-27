Войска РФ атаковали гражданский автомобиль на Сумщине: погиб мужчина, есть раненый
Днем 26 сентября 2025 года войска РФ атаковали гражданский автомобиль в селе Зноб-Новгородской громады на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, российский беспилотник попал прямо в лобовое стекло автомобиля.
"К сожалению, в результате попадания погиб 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, еще один мужчина ранен, его доставили в больницу, медики оказывают помощь.
