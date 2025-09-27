УКР
Війська РФ атакували цивільну автівку на Сумщині: загинув чоловік, є поранений

російський дрон на оптоволокні

Вдень 26 вересня 2025 року війська РФ атакували цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки.

"На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

На прикордонні Чернігівщини, Сумщини та Харківщини щодоби фіксують сотні обстрілів, - ДПСУ

За даними ОВА, ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.

Сумська область (4261) Шосткинський район (88) Зноб-Новгородське (2)
