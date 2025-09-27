Війська РФ атакували цивільну автівку на Сумщині: загинув чоловік, є поранений
Вдень 26 вересня 2025 року війська РФ атакували цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки.
"На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.
