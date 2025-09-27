Війська РФ атакували цивільну автівку на Сумщині: загинув чоловік, є поранений

Вдень 26 вересня 2025 року війська РФ атакували цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади на Сумщині.

пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автівки.

"На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, ще один чоловік поранений, його доставили до лікарні, медики надають допомогу.

