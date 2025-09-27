РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7772 посетителя онлайн
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
605 10

Украина готова предложить Словакии и Венгрии помощь в альтернативных поставках энергоносителей, - Зеленский

Зеленский об энергоносителях для Словакии и Венгрии

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова помочь Венгрии и Словакии, которые продолжают покупать российские энергоносители, в альтернативных поставках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сообщил на брифинге.

Так, президент отметил, что он договорился со словацким премьером Робертом Фицо о проведении в октябре заседаний правительств Украины и Словакии, где Киев предложит соответствующую поддержку.

"Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если идет речь не о российской нефти и российском газе", - сказал Зеленский.

Также читайте: Словакия не будет сокращать закупки энергоносителей РФ, - глава МИД Бланар

Он добавил, что с Венгрией этот вопрос также можно было бы проговорить.

"Но от них никаких шагов. Кроме каких-то там сигналов медиа, которые точно не в поддержку Украины, я больше ничего не слышу", - сказал Зеленский.

Читайте: Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит Трамп, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2149) Зеленский Владимир (22072) Словакия (1068) энергетика (2619)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
мені так подобається коли воно хрипить - "мій народ, моя армія"
не народ України і армія не українська, а його!
показать весь комментарий
27.09.2025 18:26 Ответить
+7
... і "фламінгу", кожному!
показать весь комментарий
27.09.2025 18:22 Ответить
+3
Виходить, що ця новоявлена група "95 квартал та Ко" потихеньку бурила скважини під Банковою (а ми і не знали). А тепер вже вони готові забезпечити Словаччину і Угорщину нафтою та газом? А для України хоч трохи залишите?
Риторичні питання - це брехло і тріпло скаже що завгодно. Тільки чи варто звертати увагу на триндьож Зеленського. Він же не на державу працює, а грає роль президента... а може то Єрмак грає роль президента? Все одно, тільки щоб побільше накрасти.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... і "фламінгу", кожному!
показать весь комментарий
27.09.2025 18:22 Ответить
Це тролінг блазнів-аматорів у виконанні професійного блазня. І не більше того.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:24 Ответить
мені так подобається коли воно хрипить - "мій народ, моя армія"
не народ України і армія не українська, а його!
показать весь комментарий
27.09.2025 18:26 Ответить
Як фюрер.
показать весь комментарий
27.09.2025 19:28 Ответить
даром буде віддавати український газ?
показать весь комментарий
27.09.2025 18:29 Ответить
Хто тобі таке сказав?
показать весь комментарий
27.09.2025 18:37 Ответить
Допоможи альтернативною криптою із своїх флешок, щоб хлопці не морочили всім голову і не втрачали час на її видобуток із кацо-енергоносіїв.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:30 Ответить
Дуже цікаво. Хто продавець? Єдиний продавець, хто змозі постачати що нафту, що газ-Азебрайджан і спілььно Казасько-Американський консорціум -тільки нафту.

Але-

1

У Азербайджана все законтрактоване. Газ і так іде в Європу Турецьким потоком. Постачати Нафту Одесса-Броди? Так чію нафту, по ціні вже домовилися?
2.. Казахо-Американці-Шеврон також законтрактований.
3 головне, щоб нафта йшла, потрібно припинити удари по Туапсе і Новороосіську..
показать весь комментарий
27.09.2025 18:31 Ответить
Виходить, що ця новоявлена група "95 квартал та Ко" потихеньку бурила скважини під Банковою (а ми і не знали). А тепер вже вони готові забезпечити Словаччину і Угорщину нафтою та газом? А для України хоч трохи залишите?
Риторичні питання - це брехло і тріпло скаже що завгодно. Тільки чи варто звертати увагу на триндьож Зеленського. Він же не на державу працює, а грає роль президента... а може то Єрмак грає роль президента? Все одно, тільки щоб побільше накрасти.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:40 Ответить
 
 