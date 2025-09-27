Украина готова предложить Словакии и Венгрии помощь в альтернативных поставках энергоносителей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова помочь Венгрии и Словакии, которые продолжают покупать российские энергоносители, в альтернативных поставках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сообщил на брифинге.

Так, президент отметил, что он договорился со словацким премьером Робертом Фицо о проведении в октябре заседаний правительств Украины и Словакии, где Киев предложит соответствующую поддержку.

"Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если идет речь не о российской нефти и российском газе", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с Венгрией этот вопрос также можно было бы проговорить.

"Но от них никаких шагов. Кроме каких-то там сигналов медиа, которые точно не в поддержку Украины, я больше ничего не слышу", - сказал Зеленский.

