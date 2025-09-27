Украина готова предложить Словакии и Венгрии помощь в альтернативных поставках энергоносителей, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова помочь Венгрии и Словакии, которые продолжают покупать российские энергоносители, в альтернативных поставках.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сообщил на брифинге.
Так, президент отметил, что он договорился со словацким премьером Робертом Фицо о проведении в октябре заседаний правительств Украины и Словакии, где Киев предложит соответствующую поддержку.
"Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если идет речь не о российской нефти и российском газе", - сказал Зеленский.
Он добавил, что с Венгрией этот вопрос также можно было бы проговорить.
"Но от них никаких шагов. Кроме каких-то там сигналов медиа, которые точно не в поддержку Украины, я больше ничего не слышу", - сказал Зеленский.
не народ України і армія не українська, а його!
Але-
1
У Азербайджана все законтрактоване. Газ і так іде в Європу Турецьким потоком. Постачати Нафту Одесса-Броди? Так чію нафту, по ціні вже домовилися?
2.. Казахо-Американці-Шеврон також законтрактований.
3 головне, щоб нафта йшла, потрібно припинити удари по Туапсе і Новороосіську..
Риторичні питання - це брехло і тріпло скаже що завгодно. Тільки чи варто звертати увагу на триндьож Зеленського. Він же не на державу працює, а грає роль президента... а може то Єрмак грає роль президента? Все одно, тільки щоб побільше накрасти.