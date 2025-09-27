УКР
Україна готова запропонувати Словаччині та Угорщині допомогу в альтернативних постачаннях енергоносіїв, - Зеленський

Зеленський про енергоносії для Словаччини та Угорщини

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова допомогти Угорщині та Словаччині, які продовжують купувати російські енергоносії, в альтернативних постачаннях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський повідомив на брифінгу.

Так, президент зазначив, що він домовився зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо про проведення у жовтні засіданні урядів України та Словаччини, де Київ запропонує відповідну підтримку.

"Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо йде мова не про російську нафту і російський газ", – сказав Зеленський.

Також читайте: Словаччина не буде скорочувати закупівлі енергоносіїв РФ, - глава МЗС Бланар

Він додав, що з Угорщиною це питання також можна було б проговорити.

"Але від них ніяких кроків. Окрім якихось там сигналів медіа, які точно не на підтримку України, я більше нічого не чую", – сказав Зеленський.

Читайте: Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2505) Зеленський Володимир (25625) Словаччина (1215) енергетика (2700)
Топ коментарі
+8
мені так подобається коли воно хрипить - "мій народ, моя армія"
не народ України і армія не українська, а його!
показати весь коментар
27.09.2025 18:26 Відповісти
+7
... і "фламінгу", кожному!
показати весь коментар
27.09.2025 18:22 Відповісти
+3
Виходить, що ця новоявлена група "95 квартал та Ко" потихеньку бурила скважини під Банковою (а ми і не знали). А тепер вже вони готові забезпечити Словаччину і Угорщину нафтою та газом? А для України хоч трохи залишите?
Риторичні питання - це брехло і тріпло скаже що завгодно. Тільки чи варто звертати увагу на триндьож Зеленського. Він же не на державу працює, а грає роль президента... а може то Єрмак грає роль президента? Все одно, тільки щоб побільше накрасти.
показати весь коментар
27.09.2025 18:40 Відповісти
даром буде віддавати український газ?
показати весь коментар
27.09.2025 18:29 Відповісти
Хто тобі таке сказав?
показати весь коментар
27.09.2025 18:37 Відповісти
Допоможи альтернативною криптою із своїх флешок, щоб хлопці не морочили всім голову і не втрачали час на її видобуток із кацо-енергоносіїв.
показати весь коментар
27.09.2025 18:30 Відповісти
Дуже цікаво. Хто продавець? Єдиний продавець, хто змозі постачати що нафту, що газ-Азебрайджан і спілььно Казасько-Американський консорціум -тільки нафту.

Але-

1

У Азербайджана все законтрактоване. Газ і так іде в Європу Турецьким потоком. Постачати Нафту Одесса-Броди? Так чію нафту, по ціні вже домовилися?
2.. Казахо-Американці-Шеврон також законтрактований.
3 головне, щоб нафта йшла, потрібно припинити удари по Туапсе і Новороосіську..
показати весь коментар
27.09.2025 18:31 Відповісти
Виходить, що ця новоявлена група "95 квартал та Ко" потихеньку бурила скважини під Банковою (а ми і не знали). А тепер вже вони готові забезпечити Словаччину і Угорщину нафтою та газом? А для України хоч трохи залишите?
Риторичні питання - це брехло і тріпло скаже що завгодно. Тільки чи варто звертати увагу на триндьож Зеленського. Він же не на державу працює, а грає роль президента... а може то Єрмак грає роль президента? Все одно, тільки щоб побільше накрасти.
показати весь коментар
27.09.2025 18:40 Відповісти
 
 