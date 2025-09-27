Україна готова запропонувати Словаччині та Угорщині допомогу в альтернативних постачаннях енергоносіїв, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова допомогти Угорщині та Словаччині, які продовжують купувати російські енергоносії, в альтернативних постачаннях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський повідомив на брифінгу.

Так, президент зазначив, що він домовився зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо про проведення у жовтні засіданні урядів України та Словаччини, де Київ запропонує відповідну підтримку.

"Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо йде мова не про російську нафту і російський газ", – сказав Зеленський.

Він додав, що з Угорщиною це питання також можна було б проговорити.

"Але від них ніяких кроків. Окрім якихось там сигналів медіа, які точно не на підтримку України, я більше нічого не чую", – сказав Зеленський.

