Україна готова запропонувати Словаччині та Угорщині допомогу в альтернативних постачаннях енергоносіїв, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова допомогти Угорщині та Словаччині, які продовжують купувати російські енергоносії, в альтернативних постачаннях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський повідомив на брифінгу.
Так, президент зазначив, що він домовився зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо про проведення у жовтні засіданні урядів України та Словаччини, де Київ запропонує відповідну підтримку.
"Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо йде мова не про російську нафту і російський газ", – сказав Зеленський.
Він додав, що з Угорщиною це питання також можна було б проговорити.
"Але від них ніяких кроків. Окрім якихось там сигналів медіа, які точно не на підтримку України, я більше нічого не чую", – сказав Зеленський.
не народ України і армія не українська, а його!
Але-
1
У Азербайджана все законтрактоване. Газ і так іде в Європу Турецьким потоком. Постачати Нафту Одесса-Броди? Так чію нафту, по ціні вже домовилися?
2.. Казахо-Американці-Шеврон також законтрактований.
3 головне, щоб нафта йшла, потрібно припинити удари по Туапсе і Новороосіську..
Риторичні питання - це брехло і тріпло скаже що завгодно. Тільки чи варто звертати увагу на триндьож Зеленського. Він же не на державу працює, а грає роль президента... а може то Єрмак грає роль президента? Все одно, тільки щоб побільше накрасти.