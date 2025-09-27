РУС
Южная Корея попросила Трампа стать "миротворцем" в диалоге с КНДР

Трамп-миротворец

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён попросил президента США Дональда Трампа стать "миротворцем" и использовать свое лидерство, чтобы заставить Северную Корею сесть за стол переговоров для снижения военного напряжения на Корейском полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

Отмечается, что Трамп "приветствовал" просьбу Ли и "выразил готовность вновь вступить в диалог с Северной Кореей". В Белом доме пока не комментировали эту информацию.

Глава МИД Южной Кореи отметил, что "было бы замечательно, если бы они встретились в ближайшее время".

"Президент Ли Чжэ Мён четко дал понять президенту Трампу, что он не будет сидеть за рулем. Он попросил президента Трампа стать миротворцем, а себе отвел роль того, кто задает темп. Мы не против. Наоборот, мы хотим, чтобы президент Трамп проявил свое лидерство, чтобы посадить Северную Корею за стол переговоров", - сказал южнокорейский министр.

По его словам, президент Ли попросил Трампа взять на себя инициативу, поскольку мир изменился и стал "гораздо более нестабильным" после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Соответственно, мы одинаково обеспокоены любой возможной военной стычкой на Корейском полуострове. Поэтому мы вынуждены искать пути для диалога с Северной Кореей, чтобы уменьшить военное напряжение", - добавил Чо.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что готов к диалогу с Вашингтоном, но лишь в случае отказа от требований о ядерном разоружении.

Залижуть!!! УСІ РІШУЧІ РАЗОМ! Не доживе до перевиборів - просто фізично залижуть отвір для очищення старого організму .
27.09.2025 20:05 Ответить
так це й же там президент
27.09.2025 20:09 Ответить
Трамп им такой - "господа, вы обратились именно по адресу! Помирил камбоджу и северную каролину, помирю и вас!"
27.09.2025 20:07 Ответить
Какое Лидерство у кого Трампона?не позорьтесь!
27.09.2025 20:08 Ответить
це спецоперація демів на знищення - з вухом не вдалсь
27.09.2025 20:10 Ответить
чудове прохання! )
27.09.2025 20:11 Ответить
Дві півкореї може помирити тільки Тов Сі.
27.09.2025 20:12 Ответить
Це вони не подумавши зробили ...
27.09.2025 20:42 Ответить
 
 