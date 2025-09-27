УКР
Південна Корея попросила Трампа стати "миротворцем" у діалозі з КНДР

Трамп-миротворець

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон попросив президента США Дональда Трампа стати "миротворцем" і використати своє лідерство, щоб змусити Північну Корею сісти за стіл переговорів для зниження військової напруги на Корейському півострові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон.

Зазначається, що Трамп "привітав" прохання Лі та "висловив готовність знову вступити у діалог з Північною Кореєю". У Білому домі поки що не коментували цю інформацію.

Глава МЗС Південної Кореї зауважив, що "було б чудово, якби вони зустрілися найближчим часом".

"Президент Лі Чже Мьон чітко дав зрозуміти президенту Трампу, що він не буде сидіти за кермом. Він попросив президента Трампа стати миротворцем, а собі відвів роль того, хто задає темп. Ми не проти. Навпаки, ми хочемо, щоб президент Трамп проявив своє лідерство, щоб посадити Північну Корею за стіл переговорів", – сказав південнокорейський міністр.

За його словами, президент Лі попросив Трампа взяти на себе ініціативу, оскільки світ змінився і став "набагато більш нестабільним" після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Відповідно, ми однаково стурбовані будь-якою можливою військовою сутичкою на Корейському півострові. Тому ми змушені шукати шляхи для діалогу з Північною Кореєю, щоб зменшити військову напругу", - додав Чо.

Також читайте: Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином, - Білий дім

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявляв, що готовий до діалогу з Вашингтоном, але лише у разі відмови від вимог про ядерне роззброєння.

КНДР (1319) Південна Корея (479) Трамп Дональд (7248)
+2
Трамп им такой - "господа, вы обратились именно по адресу! Помирил камбоджу и северную каролину, помирю и вас!"
27.09.2025 20:07 Відповісти
+2
Какое Лидерство у кого Трампона?не позорьтесь!
27.09.2025 20:08 Відповісти
+1
Залижуть!!! УСІ РІШУЧІ РАЗОМ! Не доживе до перевиборів - просто фізично залижуть отвір для очищення старого організму .
27.09.2025 20:05 Відповісти
так це й же там президент
27.09.2025 20:09 Відповісти
Розслабтеся! То тролінг!!! 😁
27.09.2025 21:38 Відповісти
це спецоперація демів на знищення - з вухом не вдалсь
27.09.2025 20:10 Відповісти
чудове прохання! )
27.09.2025 20:11 Відповісти
Дві півкореї може помирити тільки Тов Сі.
27.09.2025 20:12 Відповісти
Це вони не подумавши зробили ...
27.09.2025 20:42 Відповісти
Могли б і літачок подарувати, посадовцю з Вашингтону, як оті катарівці!!
Але ж корупція?
27.09.2025 21:29 Відповісти
 
 