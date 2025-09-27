Південна Корея попросила Трампа стати "миротворцем" у діалозі з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон попросив президента США Дональда Трампа стати "миротворцем" і використати своє лідерство, щоб змусити Північну Корею сісти за стіл переговорів для зниження військової напруги на Корейському півострові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон.

Зазначається, що Трамп "привітав" прохання Лі та "висловив готовність знову вступити у діалог з Північною Кореєю". У Білому домі поки що не коментували цю інформацію.

Глава МЗС Південної Кореї зауважив, що "було б чудово, якби вони зустрілися найближчим часом".

"Президент Лі Чже Мьон чітко дав зрозуміти президенту Трампу, що він не буде сидіти за кермом. Він попросив президента Трампа стати миротворцем, а собі відвів роль того, хто задає темп. Ми не проти. Навпаки, ми хочемо, щоб президент Трамп проявив своє лідерство, щоб посадити Північну Корею за стіл переговорів", – сказав південнокорейський міністр.

За його словами, президент Лі попросив Трампа взяти на себе ініціативу, оскільки світ змінився і став "набагато більш нестабільним" після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Відповідно, ми однаково стурбовані будь-якою можливою військовою сутичкою на Корейському півострові. Тому ми змушені шукати шляхи для діалогу з Північною Кореєю, щоб зменшити військову напругу", - додав Чо.

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявляв, що готовий до діалогу з Вашингтоном, але лише у разі відмови від вимог про ядерне роззброєння.