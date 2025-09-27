Лавров о границах Украины в 2022 году: Уже никто на них не рассчитывает
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уже якобы "никто не рассчитывает" на возвращение Украины к границам 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Относительно границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - заявил он.
Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину.
Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.
нижня челюсть б"ється об підлогу, пом"якушує лиш зависле підборіддя , коли він перевалються з лівого копита на праве... а на морді ТАКА ГРИМАСА БОЛЮ!!! Свіжі кадри у Соловйова з зустрічі в ООН з Рубіо останніх днів . Ще й крутили разів 40 на фоні яких Соловей щебетав про вреднючого знову шкідливого англосакса Трумпа))
Мова може йти тільки про загальновизнані (навіть рашкою) кордони 1991р.
1991-го ситуація, все-таки, була "різноманітною". Так би мовити.