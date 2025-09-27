Лавров о границах Украины в 2022 году: Уже никто на них не рассчитывает

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уже якобы "никто не рассчитывает" на возвращение Украины к границам 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Относительно границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - заявил он.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину.

Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.