РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6627 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа о территориях Украины
2 722 26

Лавров о границах Украины в 2022 году: Уже никто на них не рассчитывает

Лавров о границах Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уже якобы "никто не рассчитывает" на возвращение Украины к границам 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Относительно границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - заявил он.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину.

Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Автор: 

Лавров Сергей (2370) россия (97412) территориальные претензии (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
І коли вже цей вірменин піде за Кеосаяном?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:53 Ответить
+5
показать весь комментарий
27.09.2025 21:57 Ответить
+3
Тупа ти коняка! Ти просто рахувати не вмієш! 🐴
показать весь комментарий
27.09.2025 21:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І коли вже цей вірменин піде за Кеосаяном?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:53 Ответить
В нього боброєдка вже смокче. Значить вже скоро...
показать весь комментарий
27.09.2025 22:02 Ответить
А Ви бачили свіжі кадри, як цей напівживих МЄРІН пересувається на своїх копитах?

нижня челюсть б"ється об підлогу, пом"якушує лиш зависле підборіддя , коли він перевалються з лівого копита на праве... а на морді ТАКА ГРИМАСА БОЛЮ!!! Свіжі кадри у Соловйова з зустрічі в ООН з Рубіо останніх днів . Ще й крутили разів 40 на фоні яких Соловей щебетав про вреднючого знову шкідливого англосакса Трумпа))
показать весь комментарий
27.09.2025 22:02 Ответить
Е ні, хай доживе до розпаду "необъятной родины своей" та до лави підсудних у Гаазі. До речі, щодо ****** - хоч ми всі й чекаємо цього некролога, але розумом (не серцем. а розумом) теж хочеться побажати того ж самого - дожити до лави підсудних.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:19 Ответить
У пенсійному східняку хйла немає йому заміни - це ж не погано
показать весь комментарий
27.09.2025 22:29 Ответить
Не думаю, що вони потайки не готуються до цього. Хоча, якщо це хоч на кілька днів дезорганізує управління, то згоден - хай помирає зараз.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:51 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2025 22:43 Ответить
Тупа ти коняка! Ти просто рахувати не вмієш! 🐴
показать весь комментарий
27.09.2025 21:54 Ответить
А що він мав сказати? Звичайно так і буде ? Чи що? Треба зрозуміти що із того що вони затіяли у них 2 виходи - перемога або смерть
показать весь комментарий
27.09.2025 21:54 Ответить
Сьогодні одна ситуація - завтра все може помінятися - ніколи не кажи ніколи
показать весь комментарий
27.09.2025 21:55 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2025 21:57 Ответить
Головне, щоб на це розраховували ми самі. Всім буде пофіг, тут унилоє поні Калантарян правий.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:02 Ответить
народ ви не зрозуміли коня! лавров вже натякає що можливе повернення до кордонів України 1918 року!
показать весь комментарий
27.09.2025 22:05 Ответить
Нічого дивного :: Коняка - скотиняка об" їлася якоїсь веселої трави ... і марить перемогами ....
показать весь комментарий
27.09.2025 22:13 Ответить
Цей підірваний мерінне об,ївся а обкурився... .
показать весь комментарий
27.09.2025 22:26 Ответить
Kurwa szmata jebana ruzka!
показать весь комментарий
27.09.2025 22:14 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2025 22:19 Ответить
Дійсно,про 22 рік мови немає!
Мова може йти тільки про загальновизнані (навіть рашкою) кордони 1991р.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:29 Ответить
2013-го року.

1991-го ситуація, все-таки, була "різноманітною". Так би мовити.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:51 Ответить
Сирія та Карабах доказують зворотне.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:29 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2025 22:33 Ответить
Не сиди за компом , а вступай до ЗСУ - тоді і побачиш
показать весь комментарий
27.09.2025 22:51 Ответить
Дивно, але факт. Чомусь усі крадіі впевнені, що все що вони вкралм- то назавжди вже іхне......
показать весь комментарий
27.09.2025 22:38 Ответить
Мрії сивої кобили. Ну, шо це не жеребець, то вже й самому тупому коню зрозуміло.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:43 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочив ! Все може бути, війна ще не закінчилась, дадуть томагавки а Надія є і можемо відвоювати ?
показать весь комментарий
27.09.2025 22:46 Ответить
Правильно, бо існують кордони тільки 91 року. А остальне то незаконні фантазії московських фашистів
показать весь комментарий
27.09.2025 22:54 Ответить
 
 