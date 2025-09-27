УКР
Лавров про кордони України 2022 року: Вже ніхто на них не розраховує

Лавров про кордони України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вже нібито "ніхто не розраховує" на повернення України до кордонів 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Щодо кордонів 2022 року, на мою думку, вже ніхто на них не розраховує. Тому що розраховувати на повернення до цих кордонів було б політичною сліпотою і повним нерозумінням того, що відбувається", - заявив він.

Раніше Зеленський повідомив, що тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну.

Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

І коли вже цей вірменин піде за Кеосаяном?
27.09.2025 21:53 Відповісти
В нього боброєдка вже смокче. Значить вже скоро...
27.09.2025 22:02 Відповісти
А Ви бачили свіжі кадри, як цей напівживих МЄРІН пересувається на своїх копитах?

нижня челюсть б"ється об підлогу, пом"якушує лиш зависле підборіддя , коли він перевалються з лівого копита на праве... а на морді ТАКА ГРИМАСА БОЛЮ!!! Свіжі кадри у Соловйова з зустрічі в ООН з Рубіо останніх днів . Ще й крутили разів 40 на фоні яких Соловей щебетав про вреднючого знову шкідливого англосакса Трумпа))
27.09.2025 22:02 Відповісти
Тупа ти коняка! Ти просто рахувати не вмієш! 🐴
27.09.2025 21:54 Відповісти
А що він мав сказати? Звичайно так і буде ? Чи що? Треба зрозуміти що із того що вони затіяли у них 2 виходи - перемога або смерть
27.09.2025 21:54 Відповісти
Сьогодні одна ситуація - завтра все може помінятися - ніколи не кажи ніколи
27.09.2025 21:55 Відповісти
27.09.2025 21:57 Відповісти
Головне, щоб на це розраховували ми самі. Всім буде пофіг, тут унилоє поні Калантарян правий.
27.09.2025 22:02 Відповісти
народ ви не зрозуміли коня! лавров вже натякає що можливе повернення до кордонів України 1918 року!
27.09.2025 22:05 Відповісти
Нічого дивного :: Коняка - скотиняка об" їлася якоїсь веселої трави ... і марить перемогами ....
27.09.2025 22:13 Відповісти
Kurwa szmata jebana ruzka!
27.09.2025 22:14 Відповісти
 
 