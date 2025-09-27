Лавров про кордони України 2022 року: Вже ніхто на них не розраховує

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вже нібито "ніхто не розраховує" на повернення України до кордонів 2022 року.

"Щодо кордонів 2022 року, на мою думку, вже ніхто на них не розраховує. Тому що розраховувати на повернення до цих кордонів було б політичною сліпотою і повним нерозумінням того, що відбувається", - заявив він.

Раніше Зеленський повідомив, що тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну.

Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.