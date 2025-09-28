Зеленский приветствовал санкции ООН против Ирана и призвал применить подобные ограничения к РФ из-за угрозы на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Безопасности ООН о возобновлении санкций против Ирана.

Цензор.НЕТ.

"Приветствуем четкое решение Совета Безопасности ООН по восстановлению санкций против Ирана. Тегеран в течение длительного времени игнорировал призывы МАГАТЭ и международного сообщества, подрывая ядерный порядок. Это должно стать глобальным правилом: каждый раз, когда кто-то подрывает или угрожает международному миру и безопасности, должны немедленно вводиться жесткие санкции", - заявил глава государства.

Президент отметил, что Россия действует в унисон с Ираном, захватив украинскую АЭС с ее ядерными материалами и превратив Запорожскую АЭС в глобальную ядерную угрозу.

Зеленский призвал международное сообщество к давлению на Россию для обеспечения международной ядерной безопасности.

"Безрассудные режимы, которые игнорируют базовые нормы международного права и преследуют амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ. Жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора необходимы для укрепления международного ядерного порядка", - подчеркнул глава государства.

