Зеленский приветствовал санкции ООН против Ирана и призвал применить подобные ограничения к РФ из-за угрозы на ЗАЭС
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Безопасности ООН о возобновлении санкций против Ирана.
Об этом он написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствуем четкое решение Совета Безопасности ООН по восстановлению санкций против Ирана. Тегеран в течение длительного времени игнорировал призывы МАГАТЭ и международного сообщества, подрывая ядерный порядок. Это должно стать глобальным правилом: каждый раз, когда кто-то подрывает или угрожает международному миру и безопасности, должны немедленно вводиться жесткие санкции", - заявил глава государства.
Президент отметил, что Россия действует в унисон с Ираном, захватив украинскую АЭС с ее ядерными материалами и превратив Запорожскую АЭС в глобальную ядерную угрозу.
Зеленский призвал международное сообщество к давлению на Россию для обеспечения международной ядерной безопасности.
"Безрассудные режимы, которые игнорируют базовые нормы международного права и преследуют амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ. Жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора необходимы для укрепления международного ядерного порядка", - подчеркнул глава государства.
тільки вчора, зе!поц гундосив що оон гнила контора, котру треба негайно розігнати.
а сьогодні вже щиро вітає?
зе!скоморох знову в одному ліжку з єрмачиною ховалися від підарської атаки?
Думаєте приємно комусь дупу Трампу лизати ?