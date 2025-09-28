Зеленський привітав санкції ООН проти Ірану та закликав застосувати подібні обмеження до РФ через загрозу на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН про відновлення санкцій проти Ірану.

Про це він написав у телеграм.

"Вітаємо чітке рішення Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану. Тегеран протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції", - заявив глава держави.

Президент зазначив, що Росія діє в унісон з Іраном, захопивши українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

Зеленський закликав міжнародну спільноту до тиску на Росію для забезпечення міжнародної ядерної безпеки.

"Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку", - наголосив очільник держави.

