УКР
Новини Санкції проти Ірану
Зеленський привітав санкції ООН проти Ірану та закликав застосувати подібні обмеження до РФ через загрозу на ЗАЕС

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН про відновлення санкцій проти Ірану.

Про це він написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо чітке рішення Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану. Тегеран протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції", - заявив глава держави.

Президент зазначив, що Росія діє в унісон з Іраном, захопивши українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

Зеленський закликав міжнародну спільноту до тиску на Росію для забезпечення міжнародної ядерної безпеки.

"Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку", - наголосив очільник держави.

Читайте також: Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

Зеленський Володимир (25641) Іран (2338) росія (68057) санкції (12771)
Не гунди - збирайся вже з духом і дай відповідь по рашці
показати весь коментар
28.09.2025 17:16 Відповісти
зачекайте!
тільки вчора, зе!поц гундосив що оон гнила контора, котру треба негайно розігнати.
а сьогодні вже щиро вітає?
зе!скоморох знову в одному ліжку з єрмачиною ховалися від підарської атаки?
показати весь коментар
28.09.2025 17:19 Відповісти
Це дипломатія...проституція --в одному флаконі..такий світ.
Думаєте приємно комусь дупу Трампу лизати ?
показати весь коментар
28.09.2025 17:28 Відповісти
Уже російський ядерний реактор передумав купляти?
показати весь коментар
28.09.2025 17:22 Відповісти
Трубу спочатку закрий, через яку кацапи прокачують кожного дня нафти на 25 мільйорнів доларів, на що купують і виробляють дрони.
показати весь коментар
28.09.2025 17:59 Відповісти
Що ти невігласе можеш вітати?
показати весь коментар
28.09.2025 19:13 Відповісти
ООН бачили/чули? А воно є...
показати весь коментар
28.09.2025 19:14 Відповісти
 
 