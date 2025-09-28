Андрей Сибига посетит Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 29 сентября, совершит рабочий визит в Варшаву, сообщает пресс-служба МИД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время поездки он проведет серию двусторонних и многосторонних встреч с европейскими и евроатлантическими партнерами.

По приглашению польского вице-премьера и министра иностранных дел Радослава Сикорского Сибига примет участие в министерской встрече формата "Веймар+" с участием глав МИД Польши, Германии, Франции и Украины.

Кроме того, глава украинского МИД проведет двусторонние переговоры с маршалом Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, министром Франции Жаном-Ноэлем Барро и германским коллегой Иоганном Вадефулем. Также запланированы встречи с Президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В рамках Варшавского форума по безопасности Сибига будет участвовать в панельной дискуссии "Повышение ставок: Стоит ли Европе бояться?" вместе с представителями Польши, Франции и Германии.

По словам пресс-службы МИД, целью визита является усиление трансатлантической поддержки Украины, давление на агрессора, а также содействие европейской и евроатлантической интеграции и развитию добрососедских отношений в Центрально-Восточной Европе.

