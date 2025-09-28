Сибіга відвідає Польщу для участі у Варшавському безпековому форумі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 29 вересня, здійснить робочий візит до Варшави, повідомляє пресслужба МЗС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час поїздки він проведе серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із європейськими та євроатлантичними партнерами.
На запрошення польського віцепрем’єра і міністра закордонних справ Радослава Сікорського Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі формату "Веймар+" за участю голів МЗС Польщі, Німеччини, Франції та України.
Крім того, глава українського МЗС проведе двосторонні переговори з маршалом Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, міністром Франції Жаном-Ноелем Барро та німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Також заплановані зустрічі з Президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло і генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
У рамках Варшавського безпекового форуму Сибіга братиме участь у панельній дискусії "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?" разом із представниками Польщі, Франції та Німеччини.
За словами пресслужби МЗС, метою візиту є посилення трансатлантичної підтримки України, тиск на агресора, а також сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції й розвитку добросусідських відносин у Центрально-Східній Європі.
