Сибіга відвідає Польщу для участі у Варшавському безпековому форумі

Голова МЗС України Андрій Сибіга 29 вересня відвідає Польщу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 29 вересня, здійснить робочий візит до Варшави, повідомляє пресслужба МЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час поїздки він проведе серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із європейськими та євроатлантичними партнерами.

На запрошення польського віцепрем’єра і міністра закордонних справ Радослава Сікорського Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі формату "Веймар+" за участю голів МЗС Польщі, Німеччини, Франції та України.

Крім того, глава українського МЗС проведе двосторонні переговори з маршалом Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, міністром Франції Жаном-Ноелем Барро та німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Також заплановані зустрічі з Президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло і генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

У рамках Варшавського безпекового форуму Сибіга братиме участь у панельній дискусії "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?" разом із представниками Польщі, Франції та Німеччини.

За словами пресслужби МЗС, метою візиту є посилення трансатлантичної підтримки України, тиск на агресора, а також сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції й розвитку добросусідських відносин у Центрально-Східній Європі.

И на Октовбер фест рванут вместе! Пиво с рулькой откушать.
показати весь коментар
28.09.2025 20:37 Відповісти
Краще чим сидіти під обстрілам, бо терпіти мають лише пересічні.
показати весь коментар
28.09.2025 20:39 Відповісти
Ну ясень пень, на Октоубер фести интереснее даже если в Киеве без обстрелов мивину кушать)
показати весь коментар
28.09.2025 20:40 Відповісти
Верховна Рада коаліції ім РИГОслуг Проковтнула постанову кабміну - ЗАКРИТИ ВИЇЗД УКРАЇНСЬКИМ ДИПЛОМАТАМ ЗА КОРДОН
залишити тільки для кишенькових Єрмаківських.
НУ НЕ БЛДІ?!
показати весь коментар
28.09.2025 20:43 Відповісти
сибіга, вибігай на трибуну з червоно-чорним прапором, та гаслом: україна понад усе!
показати весь коментар
28.09.2025 21:10 Відповісти
Зачем так откровенно, пусть его охранник себе на форму этот флаг прикрепит! Как Дудын охранник. И потом друг друга Нотами забебают! Толку никакого. зато все приделе!
показати весь коментар
28.09.2025 21:15 Відповісти
 
 