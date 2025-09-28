РУС
Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил обороны, - ОК "Восток"

Населенный пункт Ямполь Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя выявляются и обезвреживаются украинскими защитниками.

В ОК "Восток" опровергли фейк российской пропаганды о якобы продвижении армии РФ в поселке Ямполь Донецкой области.

"Противник определил одной из своих целей улучшение тактического положения в районе н.п. Ямполь. Реагируя на ситуацию, Силы Обороны сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации этих планов. В поддержку наступательных действий собственных войск российские пропагандистские ресурсы в рамках информационно-психологического воздействия распространяют ложные сообщения о якобы продвижении оккупантов в н.п. Ямполь. Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - сказано в сообщении.

В Силах обороны отметили, что на самом деле:

  • Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил Обороны Украины;
  • Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя обнаруживаются и обезвреживаются;
  • Никаких тактических успехов противник не достиг.

Читайте также: Враг пытается полностью оккупировать Серебрянское лесничество и пробует закрепиться в Ямполе, - DeepState

Слава ЗСУ!
28.09.2025 21:47 Ответить
цЕ САРКАЗМ? ВЖЕ яПІЛЬ ПІДОРИ ЗАЙШЛИ. дАЛІ кУПЯНСЬК, СВІТЛОГОРСЬК пОКРОВСЬК???
28.09.2025 21:54 Ответить
командування не ******* тільки тоді, коли мовчить, все ясно з цим населенним пунктом
28.09.2025 22:18 Ответить
 
 