Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил обороны, - ОК "Восток"

Населенный пункт Ямполь Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя выявляются и обезвреживаются украинскими защитниками.

Об этом в соцсети фейсбук сообщили в Оперативном командовании "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

В ОК "Восток" опровергли фейк российской пропаганды о якобы продвижении армии РФ в поселке Ямполь Донецкой области.

"Противник определил одной из своих целей улучшение тактического положения в районе н.п. Ямполь. Реагируя на ситуацию, Силы Обороны сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации этих планов. В поддержку наступательных действий собственных войск российские пропагандистские ресурсы в рамках информационно-психологического воздействия распространяют ложные сообщения о якобы продвижении оккупантов в н.п. Ямполь. Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - сказано в сообщении.

В Силах обороны отметили, что на самом деле:

Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил Обороны Украины;

Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя обнаруживаются и обезвреживаются;

Никаких тактических успехов противник не достиг.

