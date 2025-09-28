Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил обороны, - ОК "Восток"
Населенный пункт Ямполь Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя выявляются и обезвреживаются украинскими защитниками.
Об этом в соцсети фейсбук сообщили в Оперативном командовании "Восток", информирует Цензор.НЕТ.
В ОК "Восток" опровергли фейк российской пропаганды о якобы продвижении армии РФ в поселке Ямполь Донецкой области.
"Противник определил одной из своих целей улучшение тактического положения в районе н.п. Ямполь. Реагируя на ситуацию, Силы Обороны сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации этих планов. В поддержку наступательных действий собственных войск российские пропагандистские ресурсы в рамках информационно-психологического воздействия распространяют ложные сообщения о якобы продвижении оккупантов в н.п. Ямполь. Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - сказано в сообщении.
В Силах обороны отметили, что на самом деле:
- Населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил Обороны Украины;
- Все вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются инфильтроваться, вовремя обнаруживаются и обезвреживаются;
- Никаких тактических успехов противник не достиг.
