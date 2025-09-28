УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7333 відвідувача онлайн
Новини Бої на Краматорському напрямку
1 170 3

Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони, - ОК "Схід"

Ямпіль

Населений пункт Ямпіль Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються українськими захисниками.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили в Оперативному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

В ОК "Схід" спростували фейк російської пропаганди про нібито просування армії РФ в селищі Ямпіль Донецької області.

"Противник визначив однією зі своїх цілей покращення тактичного положення в районі н.п. Ямпіль. Реагуючи на ситуацію, Сили Оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів. На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в межах інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - сказано в повідомленні.

У Силах оборони зазначили, що насправді:

  • Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил Оборони України;
  • Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються;
  • Жодних тактичних успіхів противник не досяг.

Читайте також: Ворог намагається повністю окупувати Серебрянське лісництво та пробує закріпитись в Ямполі, - DeepState

Автор: 

Донецька область (9687) бойові дії (4690) Краматорський район (731) Ямпіль (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2025 21:47 Відповісти
цЕ САРКАЗМ? ВЖЕ яПІЛЬ ПІДОРИ ЗАЙШЛИ. дАЛІ кУПЯНСЬК, СВІТЛОГОРСЬК пОКРОВСЬК???
показати весь коментар
28.09.2025 21:54 Відповісти
командування не ******* тільки тоді, коли мовчить, все ясно з цим населенним пунктом
показати весь коментар
28.09.2025 22:18 Відповісти
 
 