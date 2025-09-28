Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони, - ОК "Схід"
Населений пункт Ямпіль Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються українськими захисниками.
Про це в соцмережі фейсбук повідомили в Оперативному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
В ОК "Схід" спростували фейк російської пропаганди про нібито просування армії РФ в селищі Ямпіль Донецької області.
"Противник визначив однією зі своїх цілей покращення тактичного положення в районі н.п. Ямпіль. Реагуючи на ситуацію, Сили Оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів. На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в межах інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - сказано в повідомленні.
У Силах оборони зазначили, що насправді:
- Населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил Оборони України;
- Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються інфільтруватися, вчасно виявляються та знешкоджуються;
- Жодних тактичних успіхів противник не досяг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль