РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6367 посетителей онлайн
Новости Парламентские выборы в Молдове
2 362 9

На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская партия PAS

выборы в Молдове

На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская Партия действия и солидарности (PAS).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

После обработки 54% бюллетеней таблица результатов парламентских выборов выглядит так:

  • "Действие и солидарность" (PAS) - 42,9%
  • Блок "Патриотический блок" - 29,3%
  • Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" - 8%
  • ПП "Демократия дома" - 6,6%
  • "Наша партия" - 6,3%

Дополняется...

Читайте также: Парламентские выборы в Молдове: избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов

Автор: 

выборы (24796) Молдова (1932)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слідкуємо ! Поки що гарна новина!
показать весь комментарий
28.09.2025 23:00 Ответить
як можна взагалі ще підтримувати російських виродків та людожерів???
показать весь комментарий
28.09.2025 23:01 Ответить
В мене є знайомий, живе в Кишиневі, ще старіший ніж я. Совок совком, але дочка живе в Німеччині з моменту розпаду совка. Топить за кацапів, полаявся з усіма нашими загальними знайомими ще під час Майдану (сам він родом з Вінницької області, просто навчались в одному інституті, але коли з'явилась технічна можливість як інтернет та соцмережі то звичайно познаходили один одного) Тепер не спілкуємось ні я ні мої знайомі.
показать весь комментарий
28.09.2025 23:10 Ответить
Ну і слава Богу...
показать весь комментарий
28.09.2025 23:01 Ответить
Тримайся, Молдова!
показать весь комментарий
28.09.2025 23:07 Ответить
Дай им бог! Не выбрать местных зеленоватых и промосковских
показать весь комментарий
28.09.2025 23:20 Ответить
ЦН, с первыми двумя все понятно, ну а остальные чью мазу тянут?)))
показать весь комментарий
28.09.2025 23:27 Ответить
В України 2010 вибрали монопольну моськовську владу, в 2019- му також вибрали промосковську монопольну владу і це вже 5 років як йшла війна із рф малої інтенсивності.
От і молдовани нічим не гірші і не кращі від українців.. А може таки розумніші, 42 відсотка проєвропейці. Українців промосковських у 2019- му було 73 відсотка..
показать весь комментарий
28.09.2025 23:31 Ответить
Попереду голоси діаспори, так що в кінці у партії Санду буде примірно 55%. Це перемога якої взагалі ніхто не міг уявити до виборів, багато хто ставив на виграш русні на виборах
показать весь комментарий
28.09.2025 23:32 Ответить
 
 