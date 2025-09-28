На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская партия PAS
На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская Партия действия и солидарности (PAS).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.
После обработки 54% бюллетеней таблица результатов парламентских выборов выглядит так:
- "Действие и солидарность" (PAS) - 42,9%
- Блок "Патриотический блок" - 29,3%
- Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" - 8%
- ПП "Демократия дома" - 6,6%
- "Наша партия" - 6,3%
Дополняется...
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От і молдовани нічим не гірші і не кращі від українців.. А може таки розумніші, 42 відсотка проєвропейці. Українців промосковських у 2019- му було 73 відсотка..