На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская партия PAS

На парламентских выборах в Молдове предварительно лидирует проевропейская Партия действия и солидарности (PAS).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

После обработки 54% бюллетеней таблица результатов парламентских выборов выглядит так:

"Действие и солидарность" (PAS) - 42,9%

Блок "Патриотический блок" - 29,3%

Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" - 8%

ПП "Демократия дома" - 6,6%

"Наша партия" - 6,3%

Дополняется...

