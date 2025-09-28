На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська партія PAS
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.
Після обробки 54% бюлетенів таблиця результатів парламентських виборів виглядає так:
- "Дія і солідарність" (PAS) – 42,9%
- Блок "Патріотичний блок" - 29,3%
- Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 8%
- ПП "Демократія вдома" – 6,6%
- "Наша партія" - 6,3%
Нагадаємо, що в неділю, 28 вересня, у Молдові відбуваються парламентські вибори. О 21:00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни. Голосування діаспори ще триває.
От і молдовани нічим не гірші і не кращі від українців.. А може таки розумніші, 42 відсотка проєвропейці. Українців промосковських у 2019- му було 73 відсотка..
Блок Санду коливається від 44,4 до 44,6%
Додонівці - коливається від 27,5 до 28%
Альтернатива (проти Санду) - від 8,5 до 9%
Інші очевидно бар'єр не долають.
Тільки щойно почали масово поступати результати з країн Європи від діаспори.
Ви праві.
Я злажав, з подачі Шрайка. Точніше - не зрозумів його.
Доведется виправляти...
Станом на 0:30 обраховано 90% дільниць
- Блок PAS (М.Санду) - вже 45,9%
- Блок Patriotic ( Додон) - коливався з 27,6 до 27,8%№ впав до 27,2%
- Блок "ALTERNATIVA" - коливається 8,6-8,8%. Шрайк їх характеризує так: "зашифрованные *****". Тобто - антиСанду, антиЄС, зашифровані касапи. Очевидно, в парламент проходить.
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 6,3%, але він знижується. Шрайк: "Усатый может поддержать правительство Санду."
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 5,7% - і також знижується. Шрайк їх називає уніаністами (прихильниками об'єднання з Румунією), але в них особливість: антиЄС, антиСанду, далі характеристика Шрайка "партнеры ****** Симиона (румуна), против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду. Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них."
Обидві партії, очевидно, в парламент проходять.