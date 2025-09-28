На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська партія PAS

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.

Після обробки 54% бюлетенів таблиця результатів парламентських виборів виглядає так:

"Дія і солідарність" (PAS) – 42,9%

Блок "Патріотичний блок" - 29,3%

Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 8%

ПП "Демократія вдома" – 6,6%

"Наша партія" - 6,3%

Нагадаємо, що в неділю, 28 вересня, у Молдові відбуваються парламентські вибори. О 21:00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни. Голосування діаспори ще триває.

