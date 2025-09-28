УКР
Новини Парламентські вибори у Молдові
4 559

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська партія PAS

вибори у Молдові

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови. 

Після обробки 54% бюлетенів таблиця результатів парламентських виборів виглядає так:

  • "Дія і солідарність" (PAS) – 42,9%
  • Блок "Патріотичний блок" - 29,3%
  • Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 8%
  • ПП "Демократія вдома" – 6,6%
  • "Наша партія" - 6,3%

Нагадаємо, що в неділю, 28 вересня, у Молдові відбуваються парламентські вибори. О 21:00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни. Голосування діаспори ще триває.

Читайте також: Парламентські вибори у Молдові: виборчі дільниці закрилися, розпочався підрахунок голосів

вибори (6758) Молдова (2139)
Топ коментарі
+15
Слідкуємо ! Поки що гарна новина!
28.09.2025 23:00 Відповісти
28.09.2025 23:00 Відповісти
+12
як можна взагалі ще підтримувати російських виродків та людожерів???
28.09.2025 23:01 Відповісти
28.09.2025 23:01 Відповісти
+11
Тримайся, Молдова!
28.09.2025 23:07 Відповісти
28.09.2025 23:07 Відповісти
Слідкуємо ! Поки що гарна новина!
28.09.2025 23:00 Відповісти
28.09.2025 23:00 Відповісти
якщо переможуть проросійські партії потрібно вводити війська в Придністров'я
29.09.2025 00:15 Відповісти
29.09.2025 00:15 Відповісти
И стать таким же как рф мировым изгоем? У вас всё в порядке?
29.09.2025 00:34 Відповісти
29.09.2025 00:34 Відповісти
як можна взагалі ще підтримувати російських виродків та людожерів???
28.09.2025 23:01 Відповісти
28.09.2025 23:01 Відповісти
В мене є знайомий, живе в Кишиневі, ще старіший ніж я. Совок совком, але дочка живе в Німеччині з моменту розпаду совка. Топить за кацапів, полаявся з усіма нашими загальними знайомими ще під час Майдану (сам він родом з Вінницької області, просто навчались в одному інституті, але коли з'явилась технічна можливість як інтернет та соцмережі то звичайно познаходили один одного) Тепер не спілкуємось ні я ні мої знайомі.
28.09.2025 23:10 Відповісти
28.09.2025 23:10 Відповісти
Та ті совкодрочери згадують совок, бо у нього ще тоді все «працювало», перепрошую, бо глибше вони мислити не здатні.
28.09.2025 23:46 Відповісти
28.09.2025 23:46 Відповісти
Ну і слава Богу...
28.09.2025 23:01 Відповісти
28.09.2025 23:01 Відповісти
Тримайся, Молдова!
28.09.2025 23:07 Відповісти
28.09.2025 23:07 Відповісти
Дай им бог! Не выбрать местных зеленоватых и промосковских
28.09.2025 23:20 Відповісти
28.09.2025 23:20 Відповісти
ЦН, с первыми двумя все понятно, ну а остальные чью мазу тянут?)))
28.09.2025 23:27 Відповісти
28.09.2025 23:27 Відповісти
В України 2010 вибрали монопольну моськовську владу, в 2019- му також вибрали промосковську монопольну владу і це вже 5 років як йшла війна із рф малої інтенсивності.
От і молдовани нічим не гірші і не кращі від українців.. А може таки розумніші, 42 відсотка проєвропейці. Українців промосковських у 2019- му було 73 відсотка..
28.09.2025 23:31 Відповісти
28.09.2025 23:31 Відповісти
Так вибирати щось у нас особливо не було з чого. Ющ продав майдан. Порох, продав майдан. Навіщо було обирати цих двох в президенти, якщо вони продажні і продали все що змогли?
28.09.2025 23:53 Відповісти
28.09.2025 23:53 Відповісти
ну так. Якби тоді медведчук на росії купив на своє телебачення галустяна, то ц 19-му вибрали би верховним головнокомандуючим галустяна.
29.09.2025 00:00 Відповісти
29.09.2025 00:00 Відповісти
Ви тут нікому, нічого не доведете. Вас просто забанять.
29.09.2025 00:03 Відповісти
29.09.2025 00:03 Відповісти
Ну і хер із ними, нехай банять.)
29.09.2025 00:09 Відповісти
29.09.2025 00:09 Відповісти
Мабуть вам потрібні ікони,портрети або щось схоже на міссію.
29.09.2025 00:37 Відповісти
29.09.2025 00:37 Відповісти
насправді у 19-у за зеленського проглосувало біля 45 відсотків виборців, 38 відсотків виборців просто не прийшли на вибори.
28.09.2025 23:57 Відповісти
28.09.2025 23:57 Відповісти
Не приходити на вибори і пошкоджувати бюлітні. - аморально!!!
29.09.2025 00:34 Відповісти
29.09.2025 00:34 Відповісти
Попереду голоси діаспори, так що в кінці у партії Санду буде примірно 55%. Це перемога якої взагалі ніхто не міг уявити до виборів, багато хто ставив на виграш русні на виборах
28.09.2025 23:32 Відповісти
28.09.2025 23:32 Відповісти
На межі 80% підрахованих:
Блок Санду коливається від 44,4 до 44,6%
Додонівці - коливається від 27,5 до 28%
Альтернатива (проти Санду) - від 8,5 до 9%
Інші очевидно бар'єр не долають.
Тільки щойно почали масово поступати результати з країн Європи від діаспори.
28.09.2025 23:36 Відповісти
28.09.2025 23:36 Відповісти
як це не долають,блоки 7% партії 5% прохідний бар"єр.
28.09.2025 23:41 Відповісти
28.09.2025 23:41 Відповісти
А тому то й справа, що два інші блоки вже відчутно менше 7%, і і поступово процент зеижується. Блок Усатого - вже менше 6%. А всі партії - максимум (в однієї) 1%.
28.09.2025 23:45 Відповісти
28.09.2025 23:45 Відповісти
два інші - не блоки, а партии. Проходят с 5 процентами
28.09.2025 23:54 Відповісти
28.09.2025 23:54 Відповісти
так.
Ви праві.
Я злажав, з подачі Шрайка. Точніше - не зрозумів його.
Доведется виправляти...
29.09.2025 00:02 Відповісти
29.09.2025 00:02 Відповісти
на межі 85% за рахунок Європи в блоку Санду процент голосів почав рости, вже майже 45%. Конкуренти - коливаються в тих же вищеназваних межах.
28.09.2025 23:48 Відповісти
28.09.2025 23:48 Відповісти
Подвиг зебілів ніхто не повторить
28.09.2025 23:39 Відповісти
28.09.2025 23:39 Відповісти
Це якщо не брати до уваги вибори в штатах. Там пішли по другому колу.
28.09.2025 23:52 Відповісти
28.09.2025 23:52 Відповісти
А що в Штатах? Долар загніваєт?
29.09.2025 00:26 Відповісти
29.09.2025 00:26 Відповісти
свинособаки "зажали " грошенята на ці вибори,або розікрали..
28.09.2025 23:42 Відповісти
28.09.2025 23:42 Відповісти
Расєя там виграЄ, не тішмося
28.09.2025 23:52 Відповісти
28.09.2025 23:52 Відповісти
Ну от і все . Вітаю Санду з перемогою !!! 💪
29.09.2025 00:25 Відповісти
29.09.2025 00:25 Відповісти
Грешники есть по всему миру, они согласны за деньги продать свою совесть. Дай Боже ума народу Молдовы и разрушь дела фальсификаторов
29.09.2025 00:28 Відповісти
29.09.2025 00:28 Відповісти
Вибори в Молдові.
Станом на 0:30 обраховано 90% дільниць

- Блок PAS (М.Санду) - вже 45,9%
- Блок Patriotic ( Додон) - коливався з 27,6 до 27,8%№ впав до 27,2%
- Блок "ALTERNATIVA" - коливається 8,6-8,8%. Шрайк їх характеризує так: "зашифрованные *****". Тобто - антиСанду, антиЄС, зашифровані касапи. Очевидно, в парламент проходить.
- Партія PARTIDUL NOSTRU ("Наша партія" Усатого) - 6,3%, але він знижується. Шрайк: "Усатый может поддержать правительство Санду."
- Партія Partidul politic "Democraţia Acasă" ("Демократія вдома") - 5,7% - і також знижується. Шрайк їх називає уніаністами (прихильниками об'єднання з Румунією), але в них особливість: антиЄС, антиСанду, далі характеристика Шрайка "партнеры ****** Симиона (румуна), против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду. Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них."
Обидві партії, очевидно, в парламент проходять.
29.09.2025 00:28 Відповісти
29.09.2025 00:28 Відповісти
91% підраховано, рахунок 46,2 - 47,6
29.09.2025 00:40 Відповісти
29.09.2025 00:40 Відповісти
 
 