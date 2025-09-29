РУС
Оккупационные власти признали, что ситуация с топливом в Крыму сложная: продажа бензина ограничена 30 литрами

Кризис с топливом в Крыму: ограничения на продажу бензина

С 29 сентября на заправках в Севастополе ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа. Это якобы позволит "накопить топливо на всех АЗС и постепенно вернуться к обычному режиму работы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Покупатели могут заправить либо автомобиль, либо канистру, а те, кто пришел только с канистрой, также смогут приобрести ограниченное количество горючего. По словам оккупационных властей, доставка бензина в город осуществляется непрерывно, однако из-за большого спроса режим работы АЗС пока не восстановлен. Следовательно, продажа бензина ограничена 30 литрами.

Напомним, что на российских АЗС уже более месяца наблюдаются проблемы с бензином. Председатель Независимого топливного союза Павел Баженов сообщает, что из-за дефицита многие автозаправки были вынуждены ограничить продажу бензина до 10-20 литров в одни руки или временно продавать только дизельное топливо.

Также смотрите: В России топливный коллапс: закрылись уже 360 автозаправочных станций, хуже всего ситуация в оккупированном Крыму. ВИДЕО

бензин (305) Крым (26486) топливо (638)
Спирт та бояра! Бензин то бездуховне породження нато та масонів
29.09.2025 11:26 Ответить
павтарілі
29.09.2025 11:29 Ответить
інфляція уже тоді відчувалася.....
(в кінці 70-х за один рубль можна було придбати два рази по 5л.)
29.09.2025 11:45 Ответить
 
 