Окупаційна влада визнала, що ситуація із пальним у Криму складна: продаж бензину обмежено 30 літрами

Криза із пальним у Криму: обмеження на продаж бензину

З 29 вересня на заправках у Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину через ажіотаж. Це нібито дозволить "накопичити пальне на всіх АЗС і поступово повернутися до звичайного режиму роботи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Покупці можуть заправити або автомобіль, або каністру, а ті, хто прийшов лише з каністрою, також зможуть придбати обмежену кількість пального. За словами окупаційної влади, доставка бензину до міста здійснюється безперервно, проте через великий попит режим роботи АЗС поки не відновлено. Відтак, продаж бензину обмежено 30 літрами.

Нагадаємо, що на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

Також дивіться: У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

бензин (1272) Крим (14257) паливо (905)
Спирт та бояра! Бензин то бездуховне породження нато та масонів
29.09.2025 11:26 Відповісти
павтарілі
29.09.2025 11:29 Відповісти
інфляція уже тоді відчувалася.....
(в кінці 70-х за один рубль можна було придбати два рази по 5л.)
29.09.2025 11:45 Відповісти
щось багато...добрі дрони, треба ще
29.09.2025 12:13 Відповісти
Якщо не брехня, то ще багато у них пального.
29.09.2025 12:16 Відповісти
Це навіть не СРСР - при совку бензин в канаву зливали
29.09.2025 12:15 Відповісти
 
 