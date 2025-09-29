Окупаційна влада визнала, що ситуація із пальним у Криму складна: продаж бензину обмежено 30 літрами

З 29 вересня на заправках у Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину через ажіотаж. Це нібито дозволить "накопичити пальне на всіх АЗС і поступово повернутися до звичайного режиму роботи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Покупці можуть заправити або автомобіль, або каністру, а ті, хто прийшов лише з каністрою, також зможуть придбати обмежену кількість пального. За словами окупаційної влади, доставка бензину до міста здійснюється безперервно, проте через великий попит режим роботи АЗС поки не відновлено. Відтак, продаж бензину обмежено 30 літрами.

Нагадаємо, що на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10–20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

