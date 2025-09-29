Зеленский заслушал доклад Сырского: Есть хорошие результаты нашей дальнобойности

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашим воинам за меткость - есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо. Готовим Технологическую Ставку, которая в большой степени будет посвящена украинской дальнобойности, а именно - производству наших дронов разных типов и ракет. Вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат - будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным", - отметил Зеленский.

Как отмечается, главком доложил также о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

"Продолжаем контрнаступательную операцию. По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них - безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в пределах операции. Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание - ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", - добавил глава государства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Купянск находится под контролем ВСУ, в городе проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Также Сирский информировал, что Силы обороны освободили 175 кв. км на Добропольском направлении, часть подразделений врага оказалась в окружении.