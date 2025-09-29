УКР
Зеленський заслухав доповідь Сирського: Є хороші результати нашої далекобійності

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме - виробництву наших дронів різних типів і ракет. Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат - будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим", - зауважив Зеленський.

Як зазначається, головком доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля.

"Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції. Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", - додав глава держави.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи. Також Сирський інформував, що Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.

Зеленський Володимир (25648) Донецька область (9695) бойові дії (4690) Сирський Олександр (758) Покровський район (1038) Добропілля (97)
Цікаво! А крім Сирського він із військових когось ще слухає...?
показати весь коментар
29.09.2025 12:54 Відповісти
и слушатель и мыслитель и стратег царёк наш, кормилец и защитник)
показати весь коментар
29.09.2025 12:57 Відповісти
Зеленский: шо там с дальнобойностью ?
Сырский: докладываю- есть хорошие результаты
Зеленский: а шо там на фронте ?
Сырский: пока не докладываю, ******** инфильтрация кругом
показати весь коментар
29.09.2025 13:01 Відповісти
В тебе там кацапня вже щупалки до Дніпра кидає, Сирському це норм? Чи знову Азов смикати будуть усі ті тентаклі відрубувати? Як там стабалазація фронтів поживає, Сирського питав?
показати весь коментар
29.09.2025 13:02 Відповісти
Доповідь проходила в руслі -

сирок з батьками на паРаші віджимався ...
а Оманська Гнида блінчики стискувала

"наш" херой

показати весь коментар
29.09.2025 13:06 Відповісти
Щось ці "хороші результати далекобійності" ніяк не зменшують кількість ракетно-шахедних атак і обстрілів на фронті.
показати весь коментар
29.09.2025 13:06 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 13:07 Відповісти
 
 