Зеленський заслухав доповідь Сирського: Є хороші результати нашої далекобійності

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме - виробництву наших дронів різних типів і ракет. Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат - будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим", - зауважив Зеленський.

Як зазначається, головком доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля.

"Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції. Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", - додав глава держави.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи. Також Сирський інформував, що Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.