РУС
Новости Отношения Украины и США
Зеленский: Трамп демонстрирует "глубокое понимание ситуации в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика и отношение президента США Дональда Трампа к ситуации в Украине изменились.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Зеленского, Трамп теперь демонстрирует "глубокое понимание ситуации в Украине", а его позиция "справедливая, уравновешенная и поддерживает Украину". Глава государства добавил, что Трамп стремится оставаться посредником между Киевом и Москвой для завершения войны.

В то же время Зеленский отметил, что мир меняется быстро, поэтому невозможно предсказать, что произойдет завтра, но нынешние сигналы и отношение Трампа соответствуют реалиям войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад Сырского: Есть хорошие результаты нашей дальнобойности

Зеленский Владимир (22097) Трамп Дональд (6712)
+2
Лизнув так лизнув.....
29.09.2025 13:09 Ответить
+1
аж по гланди взяв від трампона )))
29.09.2025 13:07 Ответить
+1
не забули ж да ?

29.09.2025 13:09 Ответить
аж по гланди взяв від трампона )))
29.09.2025 13:07 Ответить
Трамп наш слоняра 💪💪💪
29.09.2025 13:07 Ответить
Справа в тому - іншого президента США немає, тому діалог доведеться вести з ним
29.09.2025 13:25 Ответить
Лизнув так лизнув.....
29.09.2025 13:09 Ответить
не забули ж да ?

29.09.2025 13:09 Ответить
Шось продасть довге і грубе - от- от
29.09.2025 13:11 Ответить
Это сегодня а как оно будет завтра никто не знает включая самого Трампа ничего не поделаешь, деменция она такая...
29.09.2025 13:15 Ответить
29.09.2025 13:15 Ответить
Очень глубокое. Особенно после "победы" Албании над Арменией и Аляски над Антарктидой во второй Пунической войне.
29.09.2025 13:16 Ответить
едину мову яку розуміє трамп , а що ще залишається казати ?

Якщо трамп любить коли його хвалять
29.09.2025 13:16 Ответить
29.09.2025 13:20 Ответить
Це означає зміну методичок на марафоні чи Трамп і надалі у всьому винен?
29.09.2025 13:20 Ответить
Звучить як виписка із характеристики персональної справи підлеглого.
29.09.2025 13:21 Ответить
Нелегка доля у зефілітиків,не встигають за своїм невтіклимсонцесяйнимянетряпкою перебуватись,то поганий трамп,то хороший😄
29.09.2025 13:22 Ответить
на місці Зе будь який президент робив те саме, підхвалював би Трампа

29.09.2025 13:26 Ответить
Зеленський: Трамп демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні."
Саме так.
Трамп демонструє, що йому глибоко по🤬уй на Україну.
Йому б тільки звалити від цієї теми пошвидше, а там трава не рости.
29.09.2025 13:26 Ответить
 
 