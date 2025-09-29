Зеленский: Трамп демонстрирует "глубокое понимание ситуации в Украине"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика и отношение президента США Дональда Трампа к ситуации в Украине изменились.
Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Зеленского, Трамп теперь демонстрирует "глубокое понимание ситуации в Украине", а его позиция "справедливая, уравновешенная и поддерживает Украину". Глава государства добавил, что Трамп стремится оставаться посредником между Киевом и Москвой для завершения войны.
В то же время Зеленский отметил, что мир меняется быстро, поэтому невозможно предсказать, что произойдет завтра, но нынешние сигналы и отношение Трампа соответствуют реалиям войны.
Якщо трамп любить коли його хвалять
Саме так.
Трамп демонструє, що йому глибоко по🤬уй на Україну.
Йому б тільки звалити від цієї теми пошвидше, а там трава не рости.