Зеленский: Трамп демонстрирует "глубокое понимание ситуации в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика и отношение президента США Дональда Трампа к ситуации в Украине изменились.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Зеленского, Трамп теперь демонстрирует "глубокое понимание ситуации в Украине", а его позиция "справедливая, уравновешенная и поддерживает Украину". Глава государства добавил, что Трамп стремится оставаться посредником между Киевом и Москвой для завершения войны.

В то же время Зеленский отметил, что мир меняется быстро, поэтому невозможно предсказать, что произойдет завтра, но нынешние сигналы и отношение Трампа соответствуют реалиям войны.

