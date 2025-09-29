Зеленський: Трамп демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні."

Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика та ставлення президента США Дональда Трампа до ситуації в Україні змінилися.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Зеленського, Трамп тепер демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні", а його позиція "справедлива, врівноважена та підтримує Україну". Глава держави додав, що Трамп прагне залишатися посередником між Києвом і Москвою для завершення війни.

Водночас Зеленський зауважив, що світ змінюється швидко, тому неможливо передбачити, що відбудеться завтра, але нинішні сигнали та ставлення Трампа відповідають реаліям війни.

