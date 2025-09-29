Зеленський: Трамп демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика та ставлення президента США Дональда Трампа до ситуації в Україні змінилися.
Про це він сказав під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Зеленського, Трамп тепер демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні", а його позиція "справедлива, врівноважена та підтримує Україну". Глава держави додав, що Трамп прагне залишатися посередником між Києвом і Москвою для завершення війни.
Водночас Зеленський зауважив, що світ змінюється швидко, тому неможливо передбачити, що відбудеться завтра, але нинішні сигнали та ставлення Трампа відповідають реаліям війни.
Якщо трамп любить коли його хвалять
Саме так.
Трамп демонструє, що йому глибоко по🤬уй на Україну.
Йому б тільки звалити від цієї теми пошвидше, а там трава не рости.
Трамп -- це випадковість, це непередбачуваність!
Тут тільки одне можна передбачити: він ніколи не завдасть нищівного удару по ***** та по расєє.