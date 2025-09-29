УКР
Новини Відносини України та США
814 25

Зеленський: Трамп демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що риторика та ставлення президента США Дональда Трампа до ситуації в Україні змінилися.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Зеленського, Трамп тепер демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні", а його позиція "справедлива, врівноважена та підтримує Україну". Глава держави додав, що Трамп прагне залишатися посередником між Києвом і Москвою для завершення війни.

Водночас Зеленський зауважив, що світ змінюється швидко, тому неможливо передбачити, що відбудеться завтра, але нинішні сигнали та ставлення Трампа відповідають реаліям війни.

 

Зеленський Володимир (25648) Трамп Дональд (7256)
Топ коментарі
+5
Лизнув так лизнув.....
показати весь коментар
29.09.2025 13:09 Відповісти
+4
аж по гланди взяв від трампона )))
показати весь коментар
29.09.2025 13:07 Відповісти
+4
не забули ж да ?

показати весь коментар
29.09.2025 13:09 Відповісти
аж по гланди взяв від трампона )))
показати весь коментар
29.09.2025 13:07 Відповісти
Трамп наш слоняра 💪💪💪
показати весь коментар
29.09.2025 13:07 Відповісти
Справа в тому - іншого президента США немає, тому діалог доведеться вести з ним
показати весь коментар
29.09.2025 13:25 Відповісти
Лизнув так лизнув.....
показати весь коментар
29.09.2025 13:09 Відповісти
ну взагалі-то з трампом тільки так і працює, нарешті зебіла навчили як треба розмовляти з рудою гнидою
показати весь коментар
29.09.2025 14:12 Відповісти
не забули ж да ?

показати весь коментар
29.09.2025 13:09 Відповісти
Шось продасть довге і грубе - от- от
показати весь коментар
29.09.2025 13:11 Відповісти
Это сегодня а как оно будет завтра никто не знает включая самого Трампа ничего не поделаешь, деменция она такая...
показати весь коментар
29.09.2025 13:15 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 13:15 Відповісти
Очень глубокое. Особенно после "победы" Албании над Арменией и Аляски над Антарктидой во второй Пунической войне.
показати весь коментар
29.09.2025 13:16 Відповісти
едину мову яку розуміє трамп , а що ще залишається казати ?

Якщо трамп любить коли його хвалять
показати весь коментар
29.09.2025 13:16 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 13:20 Відповісти
Це означає зміну методичок на марафоні чи Трамп і надалі у всьому винен?
показати весь коментар
29.09.2025 13:20 Відповісти
Звучить як виписка із характеристики персональної справи підлеглого.
показати весь коментар
29.09.2025 13:21 Відповісти
Нелегка доля у зефілітиків,не встигають за своїм невтіклимсонцесяйнимянетряпкою перебуватись,то поганий трамп,то хороший😄
показати весь коментар
29.09.2025 13:22 Відповісти
на місці Зе будь який президент робив те саме, підхвалював би Трампа

показати весь коментар
29.09.2025 13:26 Відповісти
на місці Зе хтось іший... міг би бути президентом...
показати весь коментар
29.09.2025 13:34 Відповісти
а ти б казав щось інше ? не підхвалював би трампа
показати весь коментар
29.09.2025 14:14 Відповісти
Зеленський: Трамп демонструє "глибоке розуміння ситуації в Україні."
Саме так.
Трамп демонструє, що йому глибоко по🤬уй на Україну.
Йому б тільки звалити від цієї теми пошвидше, а там трава не рости.
показати весь коментар
29.09.2025 13:26 Відповісти
Осталось узнать, кто кого глубоко " зрозумив". А во фразе - "свит зминюетья швидко" скрывается намек, на периодические глубокие розуминня?
показати весь коментар
29.09.2025 13:55 Відповісти
як довго трамп буде демонструвати глибоке розуміння? завтра програє в гольф і продемонструє протилежне
показати весь коментар
29.09.2025 14:03 Відповісти
Отаке саме "глибоке розуміння ситуації в Україні", як і в самого Зеленьського. Мільярд дерев .
показати весь коментар
29.09.2025 14:03 Відповісти
Що там той Трамп демонструє? Яке розуміння ситуації в Україні???
Трамп -- це випадковість, це непередбачуваність!
Тут тільки одне можна передбачити: він ніколи не завдасть нищівного удару по ***** та по расєє.
показати весь коментар
29.09.2025 14:05 Відповісти
ЯКЕ МАЄ ВІДНОШЕННЯ РОЗУМІННЯ РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА", ДО ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...?
показати весь коментар
29.09.2025 14:24 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 15:11 Відповісти
 
 