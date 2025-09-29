Враг готовится возобновить штурмы для захвата Малой Токмачки, - Силы обороны

Сейчас войска РФ активизировались на Юге, оккупанты проводят активные штурмы в районах Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник начал активность возле населенных пунктов Новоандреевка и Новоданиловка. Также ежедневно здесь (враг. - Ред.) проводит штурмовые действия на наши позиции, однако успеха не имеет", - сообщил он.

Волошин отметил, что, по данным разведки, противник перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции на участке фронта возле населенного пункта Малая Токмачка, который расположен возле Орехова.

"Мы ожидаем, что здесь также возобновятся штурмовые действия и попытки врага захватить этот населенный пункт (Малая Токмачка. - Ред.)", - добавил спикер.

Также он отметил, что враг продолжает наносить авиационные удары на Гуляйпольском направлении по населенным пунктам Железнодорожное и Белогорье.

"Эти удары враг проводит для того, чтобы разрушить и уничтожить наши позиции, и в дальнейшем провести на них штурмовые действия и захват этих позиций, новых территорий", - пояснил Волошин.

Кроме того, спикер проинформировал, что за прошедшую неделю в зоне ответственности Сил обороны юга было зафиксировано до 50 штурмовых действий, большая часть из которых состоялась на Ореховском направлении. В частности, за несколько последних дней враг возобновил свою штурмовую активность на Гуляйпольском направлении, где с востока пытается штурмовать украинские позиции в районе населенного пункта Полтавка.

"Также (враг. - Ред.) продолжает штурмовые действия на участке фронта, где расположены населенные пункты Каменское, Плавни и Приморское. Здесь он наносит массированный удар по нашим позициям, которые фактически разрушены и уничтожены почти все укрытия", - рассказал он.

По словам Волошина, на этом участке противник пытается провести инфильтрационные действия, проникнуть мимо украинских позиций штурмовыми и диверсионными группами вглубь обороны подразделений в направлении населенного пункта Степногорск.

"В ответ на это Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия, уничтожая подобные группы и пресекая подобные попытки, но это направление остается одним из самых горячих в нашей операционной зоне", - подытожил спикер.