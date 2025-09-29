Ворог готується поновити штурми для захоплення Малої Токмачки, - Сили оборони

Наразі війська РФ активізувалися на Півдні, окупанти проводять активні штурми в районах Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник розпочав активність біля населених пунктів Новоандріївка та Новоданилівка. Також щодня тут (ворог. - Ред.) проводить штурмові дії на наші позиції, проте успіху не має", - повідомив він.

Волошин зазначив, що, за даними розвідки, противник перекинув особовий склад штурмових груп на передові позиції на ділянці фронту біля населеного пункту Мала Токмачка, який розташований біля Оріхова.

"Ми очікуємо, що тут також відновляться штурмові дії і спроби ворога захопити цей населений пункт (Мала Токмачка. - Ред.)", - додав речник.

Також він наголосив, що ворог продовжує завдавати авіаційних ударів на Гуляйпільському напрямку по населених пунктах Залізничне і Білогір'я.

"Ці удари ворог проводить для того, щоб зруйнувати і знищити наші позиції, і в подальшому провести на них штурмові дії і захоплення цих позицій, нових територій", - пояснив Волошин.

Крім того, речник поінформував, що за минулий тиждень в зоні відповідальності Сил оборони півдня було зафіксовано до 50 штурмових дій, більша частина з яких відбулася на Оріхівському напрямку. Зокрема, за декілька останніх днів ворог відновив свою штурмову активність на Гуляйпільському напрямку, де зі сходу намагається штурмувати українські позиції в районі населеного пункту Полтавка.

"Також (ворог. - Ред.) продовжує штурмові дії на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Кам'янське, Плавні і Приморське.Тут він завдає масованого удару по наших позиціях, які фактично зруйновані і знищені майже всі укриття", - розповів він.

За словами Волошина, на цій ділянці противник намагається провести інфільтраційні дії, проникнути повз українські позиції штурмовими і диверсійними групами вглиб оборони підрозділів в напрямку населеного пункту Степногірськ.

"У відповідь на це Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії, знищуючи подібні групи і присікаючи подібні спроби, але цей напрямок залишається одним із найгарячіших в нашій операційній зоні", - підсумував речник.