Германия рассматривает использование замороженных российских активов для поддержки Украины, - СМИ

Правительство ФРГ считает, что расширенное использование замороженных российских государственных активов в ЕС может изменить правила игры в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

Представитель правительства отметил, что этот вопрос является "самым большим политическим рычагом, которым европейцы могут сейчас обладать".

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро. Euroclear, базирующийся в Бельгии и хранящий замороженные российские активы, приобрел бы облигации ЕС и предоставил их Украине в долг. Во избежание фактической экспроприации собственности РФ эти кредиты будут обеспечены бюджетными гарантиями стран-членов ЕС.

В Берлине отмечают, что Украина должна использовать эти средства для покрытия военных нужд в течение следующих двух-трех лет.

