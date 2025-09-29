Німеччина розглядає використання заморожених російських активів для підтримки України, - ЗМІ

Уряд ФРН вважає, що розширене використання заморожених російських державних активів у ЄС може змінити правила гри у війні РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

Представник уряду зазначив, що це питання є "найбільшим політичним важелем, яким європейці можуть зараз володіти".

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Мерц запропонував надати Україні 140 млрд євро. Euroclear, що базується в Бельгії та зберігає заморожені російські активи, придбав би облігації ЄС і надав їх Україні в борг. Для уникнення фактичної експропріації власності РФ ці кредити будуть забезпечені бюджетними гарантіями країн-членів ЄС.

У Берліні наголошують, що Україна має використати ці кошти для покриття військових потреб протягом наступних двох-трьох років.

