Россияне обстреляли неуправляемыми ракетами блокпост в Херсоне: один полицейский погиб, еще один - травмирован

Фото: поліція Херсонської області

Утром 29 сентября армия РФ ударила неуправляемыми ракетами по прибрежным территориям Корабельного района Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Харьковской области в фейсбуке.

Под сокрушительный обстрел попал блокпост - на месте погиб 40-летний работник полиции, который нес службу, защищая людей.

Также пострадал 21-летний полицейский, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и контузией.

