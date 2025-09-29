РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
434 0

Россияне обстреляли неуправляемыми ракетами блокпост в Херсоне: один полицейский погиб, еще один - травмирован

Массированные обстрелы Херсона: более 100 домов повреждены, ранены гражданские и полицейские
Фото: поліція Херсонської області

Утром 29 сентября армия РФ ударила неуправляемыми ракетами по прибрежным территориям Корабельного района Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Харьковской области в фейсбуке.

Под сокрушительный обстрел попал блокпост - на месте погиб 40-летний работник полиции, который нес службу, защищая людей.

Также пострадал 21-летний полицейский, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и контузией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередная вражеская атака на Херсон: известно о погибшем, повреждены также дома и образовательные учреждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16786) Херсон (3091) блокпост (276) Херсонская область (5253) Херсонский район (610)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 