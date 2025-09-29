434 0
Россияне обстреляли неуправляемыми ракетами блокпост в Херсоне: один полицейский погиб, еще один - травмирован
Утром 29 сентября армия РФ ударила неуправляемыми ракетами по прибрежным территориям Корабельного района Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Харьковской области в фейсбуке.
Под сокрушительный обстрел попал блокпост - на месте погиб 40-летний работник полиции, который нес службу, защищая людей.
Также пострадал 21-летний полицейский, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и контузией.
