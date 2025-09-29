УКР
Росіяни обстріляли некерованими ракетами блокпост у Херсоні: один поліцейський загинув, ще один - травмований

Масовані обстріли Херсона: понад 100 будинків пошкоджено, поранені цивільні та поліцейські
Фото: поліція Херсонської області

Вранці 29 вересня армія РФ вдарила некерованими ракетами по прибережних територіях Корабельного району Херсона.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області у фейсбуці.

Під нищівний обстріл потрапив блокпост – на місці загинув 40-річний працівник поліції, який ніс службу, захищаючи людей.

Також постраждав 21-річний поліцейський, його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.

