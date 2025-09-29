517 0
Росіяни обстріляли некерованими ракетами блокпост у Херсоні: один поліцейський загинув, ще один - травмований
Вранці 29 вересня армія РФ вдарила некерованими ракетами по прибережних територіях Корабельного району Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області у фейсбуці.
Під нищівний обстріл потрапив блокпост – на місці загинув 40-річний працівник поліції, який ніс службу, захищаючи людей.
Також постраждав 21-річний поліцейський, його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.
