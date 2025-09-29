Чергова ворожа атака на Херсон: відомо про загиблого, пошкоджені також будинки й освітні заклади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники знову вбили у Херсоні людину. Черговою жертвою окупантів став невідомий чоловік. Його особу встановлюють відповідні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Херсонської міської військової адміністрації.

Окупанти продовжують масовано обстрілювати Херсон з різних видів озброєння. Вранці ворог атакував Дніпровський район міста. Один зі снарядів влучив у дах багатоповерхівки.

Пробито стелю в одній із квартир. Вибуховою хвилею вибито вікна в декількох будинках поруч. На щастя, обійшлося без поранених.

На місці комунальні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілу. Соціальні працівники Херсонської МВА обійшли всі квартири в пошкоджених будинках та надали необхідні консультації.

Учорашнім вечором російські терористи атакували з авіації житлові квартали Дніпровського району Херсона. Обсяги руйнувань з'ясовуються. Інформація про травмованих не надходила.

Одразу кілька закладів освіти у Дніпровському районі протягом минулої доби опинилися під ворожим вогнем. У навчальному закладі, який постраждав найбільше, пошкоджено майже сотню вікон, 9 міжкімнатних дверей та покрівля площею близько 400 квадратних метрів.















