УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9873 відвідувача онлайн
Новини Фото обстріли Херсонщини
674 1

Чергова ворожа атака на Херсон: відомо про загиблого, пошкоджені також будинки й освітні заклади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники знову вбили у Херсоні людину. Черговою жертвою окупантів став невідомий чоловік. Його особу встановлюють відповідні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Херсонської міської військової адміністрації.

Окупанти продовжують масовано обстрілювати Херсон з різних видів озброєння. Вранці ворог атакував Дніпровський район міста. Один зі снарядів влучив у дах багатоповерхівки.

Пробито стелю в одній із квартир. Вибуховою хвилею вибито вікна в декількох будинках поруч. На щастя, обійшлося без поранених.

На місці комунальні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілу. Соціальні працівники Херсонської МВА обійшли всі квартири в пошкоджених будинках та надали необхідні консультації.

Учорашнім вечором російські терористи атакували з авіації житлові квартали Дніпровського району Херсона. Обсяги руйнувань з'ясовуються. Інформація про травмованих не надходила.

обстріл

Одразу кілька закладів освіти у Дніпровському районі протягом минулої доби опинилися під ворожим вогнем. У навчальному закладі, який постраждав найбільше, пошкоджено майже сотню вікон, 9 міжкімнатних дверей та покрівля площею близько 400 квадратних метрів.

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

Читайте: Ексмер Херсону Миколаєнко про здачу міста: На керівних посадах в області була "п’ята колона". Підрив Антонівського мосту дозволив би чинити опір

Автор: 

армія рф (18851) обстріл (31100) Херсон (3639) Херсонська область (6250) Херсонський район (620)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.09.2025 13:22 Відповісти
 
 